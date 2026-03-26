Medifé y el Sanatorio Finochietto traen a Buenos Aires el hackathon global de Harvard + Seguir en









El encuentro, que se realizará en simultáneo en 41 países, apunta a desarrollar soluciones con IA y conectar proyectos locales con inversores internacionales.

El Hackathon 2026 es una instancia concreta para conectar talento y explorar ideas innovadoras de manera colaborativa.

Los días 10 y 11 de abril se realizará la séptima edición del Hackathon de salud digital organizado por Harvard Health Systems Innovation Lab (HSIL). El evento se desarrollará en simultáneo en 41 países y reunirá a profesionales de distintas disciplinas para diseñar soluciones innovadoras a los principales desafíos del sector. La temática de 2026 es “Construyendo sistemas de salud de alto valor: aprovechando la Inteligencia Artificial”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este año, Medifé y el Sanatorio Finochietto serán anfitriones del Hackathon organizado por HSIL, la unidad de innovación de Harvard School of Public Health, para seguir construyendo un ecosistema de salud sustentable, tecnológico e integrado. Coordinarán una de las sedes de Buenos Aires, donde participantes y mentores trabajarán en conjunto para repensar el sistema de salud desde una perspectiva digital.

En este evento de colaboración interdisciplinaria, de inscripción gratuita, participarán profesionales, estudiantes y emprendedores con conocimiento en medicina, tecnología, experiencia, gestión de datos y desarrollo de negocios. El objetivo es abordar problemáticas reales del sistema sanitario y aportar soluciones que impliquen el uso creativo de inteligencia artificial.

El Hackaton se enmarca en el compromiso de ambas instituciones con la innovación y la mejora continua en el sistema de salud, con foco en la incorporación de las nuevas tecnologías en los modelos de atención. Al respecto, Aníbal Troisi, CEO de Medifé y Sanatorio Finochietto, afirmó: “El sistema de salud tiene la oportunidad de implementar tecnologías de alto impacto para potenciar la atención y la calidad asistencial. El Hackathon 2026 es una instancia concreta para conectar talento y explorar ideas innovadoras de manera colaborativa”.

Por su parte, el Dr. Andrés Anania - director del Hackathon en Argentina y parte del equipo médico especializado en cirugía robótica del Sanatorio Finochietto - detalló: “El hackathon no solo es un espacio para la co-creación de soluciones innovadoras en salud; es una puerta de entrada al ecosistema de Harvard y una oportunidad única para posicionar Startups argentinas en el radar de inversores internacionales.”

Los equipos participantes serán evaluados por un panel de jurados seleccionados: Anibal Troisi (CEO, Medifé y Sanatorio Finochietto), Claudia Tejedor (CIO/CTO, Medifé y Sanatorio Finochietto); y los doctores Diego Pereyra (Healthcare Global Director, Softtek), Alejandro Schejtman (Director Médico, Sanatorio Finochietto) y Andres Anania (Director del Hub Argentina de HSIL). El Sanatorio Finochietto aportará como mentores a los doctores Federico Gorganchian, Ignacio Raddi y Gustavo Lonegro. Completan la lista Juan Danculovic y Jalil Deguer (Medifé y Sanatorio Finochietto), Diego Branca (Roche Argentina), Gustavo Brey (Ingenia), Camila Murga (Globant), Ulises Chesini (Bitgenia), Federico Pedernera (Innovamed), Juan Guido Camaño (ACTIVIA/CTL), Natalia Cajelli (IDEA) y Belen Abbruzzese (Consultora Independiente). El encuentro se consolida como un espacio de articulación entre conocimiento asistencial, tecnología y aplicación práctica, orientado a desarrollar soluciones con impacto real en el sistema de salud global.