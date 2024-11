Mercado laboral: revelan que la IA permite ahorrar más de una hora diaria de trabajo

El relevamiento “2024 Global Workforce of the Future”, realizado por el Grupo Adecco , destaca que el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta para facilitar tareas cotidianas en el ámbito laboral permite ahorrar tiempo, automatizar tareas repetitivas y analizar datos complejos rápidamente , volviendo más eficiente el trabajo y permitiendo a las personas enfocarse en tareas más creativas.

De allí surgió que el ahorro promedio para los trabajadores que utilizan Inteligencia Artificial es de una hora al día. Pero dentro de este promedio se observó que existe una quinta parte de los usuarios que afirma que la tecnología les permite ahorrar hasta 2 horas al día. El 5% afirmó que les ahorraba entre 3 y 4 horas al día.

Estas variaciones se corresponden con las respuestas de los involucrados según las distintas industrias en las que se desempeñan, según explicó Denis Machuel, CEO del Grupo Adecco.

Hay coincidencia en que el ahorro de tiempo parece consistente y homogéneo en todos los sectores consultados. Pero el área que reportó el mayor ahorro de tiempo con 75 minutos al día fue Energía, Servicios Públicos y Tecnologías Limpias.

Por su parte, en el sector Aeroespacial y Defensa el ahorro que se registró fue menor, con 52 minutos. En cambio, los trabajadores de Tecnología, Servicios Financieros y Manufactura ahorran entre 57 y 66 minutos.

Incertidumbre del mercado laboral por el impacto de la Inteligencia Artificial

En términos más globales, la encuesta “2024 Global Workforce of the Future” refleja que casi el 75% de los consultados afirman ser más productivos con la aplicación de la IA. De todos modos, sólo una cuarta parte de ese segmento afirma haber completado la capacitación sobre cómo aplicar la IA en el trabajo.

Sin embargo, el estudio también encendió algunas luces de alerta: un 40% de los empleados de estas compañías aseguró que está preocupado por su estabilidad laboral y un 13% informó que perdió su empleo debido a la Inteligencia Artificial.

El relevamiento sobre las preocupaciones de los empleados revela aspectos positivos y negativos sobre la incorporación de la IA. Además del 13% que informó haber perdido su empleo debido a esta tecnología, hubo un 40% que dijo estar preocupado por la estabilidad laboral a largo plazo.

Como contracara, el 83% sostuvo que igual planea quedarse en su empleo actual; en tanto que el 51% considera que la IA amplía sus oportunidades laborales. También hubo un 46% de respuestas que consideran que la IA les brinda más oportunidades para aprender y progresar en sus trabajos.

A partir de los resultados del informe, Adecco emitió cuatro recomendaciones para que las empresas apliquen medidas que faciliten la adaptación de su personal a los cambios acelerados que impone la incorporación de tecnología.

En ese sentido recomendó adoptar un enfoque de la tecnología centrado en las personas, protegiendo la empleabilidad, no los puestos de trabajo; enseñar adaptabilidad, no sólo habilidades, y no limitarlo a unos pocos. También planteó que las compañías deben promover la movilidad interna y que la salud mental y el bienestar siguen siendo aspectos esenciales a cuidar en un mundo de cambios rápidos.