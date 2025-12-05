Millones de dólares desaparecidos y una muerte misteriosa: el caso que revolucionó a la comunidad cripto + Seguir en









Así como está lleno de nuevas oportunidades, el ecosistema de las criptomonedas también está repleto de estafadores.

Un asesor financiero está sospechado de fingir su propia muerte para estafar ahorristas. Imagen: Freepik

Durante años, miles de inversores confiaron sus ahorros a una plataforma de intercambio de criptomonedas esperando multiplicar sus fondos. Millones de dólares depositados en activos digitales desaparecieron de un día para el otro, dejando a usuarios en la incertidumbre. El derrumbe del sistema provocó conmoción en la comunidad cripto. Y en el centro de la tormenta está Gerald Cotten.

La revelación sacudió al mundo: Cotten murió en 2018, supuestamente por complicaciones de salud mientras viajaba por la India. Pero su muerte vino acompañada de un detalle clave: Cotten era la única persona que conocía las contraseñas para acceder a las billeteras digitales de la empresa, lo que dejó inaccesibles cientos de millones de dólares en criptomonedas para clientes e inversores.

Gerald Cotten El misterio de un hombre que se fue a la tumba con una contraseña que vale 190 millones de dólares. Imagen: Decentral.tv La historia de Gerald Cotten y los millones que se llevó a la tumba Gerald Cotten comenzó muy joven en el mundo de las estafas en línea: con apenas 15 años, operó un esquema de ganancias rápidas que ofrecía retornos imposibles (hasta un 150 % en dos días) antes de colapsar. Años después, fundó la plataforma QuadrigaCX, que llegó a ser el exchange de criptomonedas más grande de Canadá.

Al 2017 manejaba un volumen enorme de transacciones, y muchos usuarios depositaron sus fondos allí, creyendo en el potencial de las criptomonedas. Cotten llevaba una vida de lujo: aviones privados, viajes alrededor del mundo, un yate de 600.000 dólares, múltiples propiedades, un auto de alta gama.

Pero todo se derrumbó cuando el precio de las criptomonedas cayó en 2018 y muchos usuarios quisieron retirar sus fondos. Fue entonces cuando quedó al descubierto que Cotten era el único con acceso a las “cold wallets” donde estaban guardadas las criptos.

Tras su muerte (o su desaparición, según algunos) la empresa aseguró que no podía acceder a los fondos, lo que dejó a unos 115.000 clientes sin su dinero. El pedido de los abogados de los damnificados Frente a la sospecha de que Cotten pudo haber fingido su muerte para apropiarse de los fondos, un grupo de abogados que representa a los clientes damnificados solicitó a las autoridades canadienses la exhumación de su cuerpo. Su objetivo: realizar una autopsia que confirme si realmente murió, y determinar si hubo fraude. Esta solicitud buscaba esclarecer la identidad del fallecido y recuperar (de ser posible) la fortuna oculta, para dar respuestas a quienes vieron cómo sus ahorros se desvanecían de la noche a la mañana.

