¿Negocio exitoso o error garrafal? Los millones que facturaron el príncipe Harry y Meghan Markle lejos de la realeza

Desde que dejaron sus funciones dentro de la familia real, el príncipe Harry y Meghan Markle pasaron de una estructura financiada por la corona a tener que generar sus propios ingresos. Ese cambio no solo implicó mudarse a Estados Unidos, sino también construir una carrera dentro del mundo del entretenimiento, donde empezaron a firmar contratos por varios millones de dólares .

En pocos años, la pareja logró acuerdos con plataformas, editoriales y empresas de contenido que los ubicaron entre las figuras públicas mejor pagadas fuera del ámbito tradicional de la realeza. Sin embargo, el recorrido no fue parejo, ya que algunos proyectos funcionaron muy bien y otros quedaron a mitad de camino.

La salida de la realeza, que se formalizó a comienzos de 2020, significó que Harry y Meghan dejaran de recibir el dinero que cubría sus actividades oficiales , su equipo de trabajo y su seguridad en el Reino Unido. A partir de ese momento, sin ese respaldo, tuvieron que organizar una estructura propia y encontrar nuevas formas de sostener su nivel de vida , lo que los llevó directamente al negocio del contenido y el entretenimiento.

El acuerdo más importante en esa nueva etapa fue con Netflix, con una cifra estimada en torno a los 100 millones de dólares . A través de su productora Archewell , se comprometieron a desarrollar series, documentales y distintos formatos para la plataforma. El mayor impacto llegó con la docuserie “Harry y Meghan” , que tuvo un lanzamiento fuerte y logró ubicarse entre los contenidos más vistos dentro de su categoría, impulsada en gran parte por el interés en la historia personal de la pareja.

A ese contrato se sumó el acuerdo con Spotify por unos 20 millones de dólares para producir podcasts. En ese caso, el resultado fue distinto: solo lanzaron una serie de episodios y la relación se terminó antes de lo previsto. En paralelo, el libro Spare, escrito por Harry , se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de este proceso, con un adelanto cercano a otros 20 millones y ventas que lo posicionaron rápidamente entre los títulos más vendidos a nivel mundial.

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El divorcio comercial con Netflix: qué pasó

Con el paso del tiempo, el vínculo con Netflix empezó a cambiar a partir de los resultados de los proyectos. Aunque la primera docuserie funcionó muy bien en términos de audiencia, las producciones siguientes no lograron generar el mismo nivel de interés ni sostener ese impacto inicial, lo que llevó a la plataforma a revisar la forma en que trabajaba con la pareja.

Ese cambio se tradujo en una relación menos ambiciosa que la original. El acuerdo inicial contemplaba varias producciones y un flujo constante de contenido, pero con el correr de los años se redujo la cantidad de proyectos y se empezó a avanzar de manera más puntual, evaluando cada propuesta antes de darle luz verde. Esto implicó también una baja en los montos involucrados.

El caso muestra cómo funcionan hoy las plataformas de streaming, donde los contratos no son estáticos y se ajustan según el rendimiento. En el caso de Harry y Meghan, la relación con Netflix continúa, pero ya no tiene el mismo peso ni el mismo nivel de inversión que en los primeros años del acuerdo.

Cuánto ganaron el príncipe Harry y Meghan Markle

Si se suman los principales acuerdos firmados desde 2020, los contratos vinculados a la pareja superan los 120 millones de dólares entre Netflix, Spotify y el acuerdo editorial por el libro. Ese número surge de los valores totales de cada convenio, que en muchos casos incluyen pagos por adelantado y otros montos que se liberan a medida que se entregan los proyectos o se cumplen determinadas condiciones.

Sin embargo, ese total no se traduce directamente en dinero disponible, ya que parte de esos ingresos se destina a cubrir costos de producción, equipos de trabajo y estructuras propias que la pareja tuvo que armar desde cero tras dejar la realeza. Por eso, las estimaciones ubican su patrimonio conjunto en torno a los 60 millones de dólares, una cifra que refleja mejor el resultado final de estos años de actividad.