Netflix analiza introducir un botón de reproducción de contenidos aleatorios

Tanto el año pasado como también en las últimas semanas, el gigante del streaming hizo disponible esa función, que lleva el nombre de "reproduce algo", a algunos suscriptores de la plataforma para registrar su nivel de aceptación.

Al seleccionar el botón, se reproduce una película o una serie presuntamente al azar, en una suerte de zapping dentro de la plataforma; un elemento que puede ser de mucha utilidad en tiempos de multiplicación de servicios de la demanda.

Es que para Netflix es vital evitar que un usuario aburrido o desorientado vaya a probar suerte en el catálogo de viejos y nuevos competidores de un sector cada vez más superpoblado, entre los que se encuentran Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, HBO Max, sólo por nombrar algunos de los más grandes.

De acuerdo con lo reportado por The New York Post, la recepción de esta funcionalidad es por ahora positiva, por lo que no se descarta que pueda ser extendida a todos los usuarios en el futuro próximo.