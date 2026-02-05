SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Cuál fue el salario pretendido promedio en la Argentina en 2025: qué áreas solicitaron los sueldos más altos

Un informe de recursos Humanos arrojó qué sectores y puestos ganan y piden más. A su vez, durante el 2025, el mayor aumento del sueldo solicitado se registró en enero.

  En el último tramo del año, la remuneración pretendida logró colocarse por encima de la inflación en los meses de  julio y septiembre, según Bumeran.

El salario pretendido promedio aumentó más de un 30% en 2025 en la Argentina, indicó un reciente informe de Recursos Humanos (RRHH). En el documento se especificó las áreas de mayores aumentos y también las de los salarios solicitados más altos en diciembre, entre ellas dentro del sector de la petroquímica y marketing.

Se trata del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, en que especificó un incremento acumulado del 34,66%, un número por encima de la inflación acumulada del mismo periodo, que es de 31,5%. Además, este aumento se ubica por debajo del acumulado en el mismo periodo del 2024, que fue de 165,31%, con una inflación acumulada de 117,8%.

Más allá de estos datos, el CEO de Bumeran Federico Barni indicó que: "Sin embargo, en diciembre se registró un descenso del 3,71% respecto al mes anterior, convirtiéndose en la baja más pronunciada de todo el año”.

El salario pretendido promedio aumentó más de un 30% en 2025

Durante el 2025, el mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en enero con un incremento del 7,30%, seguido de septiembre con un aumento del 6,16% y marzo con 5,34%. Así, la remuneración pretendida promedio alcanzó los $1.731.592 por mes en diciembre, con un descenso del 3,71% respecto a noviembre, la baja más alta del año.

En el último tramo del año, la remuneración pretendida logró colocarse por encima de la inflación en los meses de julio y septiembre, cuando los aumentos respecto al mes anterior fueron de 5,18% y 6.16%, respectivamente. Puntualmente en diciembre, el salario promedio de jefes y supervisores fue de $2.538.945 por mes, con un descenso del 3,58%.

A la par, en el caso de las categorías senior y semi senior fue de $1.743.388 por mes, con un descenso del 3,78% y en los niveles junior fue de $1.248.984 por mes, con una descenso de 3,59%. Por su parte, las áreas con mayores incrementos en el 2025 se segmentan de la siguiente forma:

Segmento junior

  • Recursos Humanos con 46,50%;
  • Administración y Finanzas con un 37,29%;
  • Marketing y Comunicación con un 36,86%;
  • y Otros con 35,15%;

Segmento senior y semi senior

  • Marketing y Comunicación con un 49,72%;
  • Comercial con 43,04%.

¿Cuáles son las posiciones con remuneraciones promedio más altas en 2025?

Las remuneraciones requeridas más altas se registraron durante octubre en Sistemas, con $4.625.000 para las posiciones de jefe y supervisor, y en Corporate Finance con $4.000.000 pesos para semi senior y senior. Por su lado, los puestos de Dirección en agosto llegaron a los $2.910.000 para los junior.

Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos se registraron en enero en Mantenimiento y Limpieza ($640.000 en el sector junior"; Hotelería Hospitalaria ($725.000 para los semi senior y senior) y Telemarketing ($787.500 para supervisores y jefes).

Control de Gestión, Producto e Ingeniería en Petróleo y Petroquímica: los salarios solicitados más altos de diciembre

En diciembre, las remuneraciones requeridas más altas se registraron en:

  • Control de Gestión con $4.475.000 para jefe y supervisor;
  • Producto con $3.750.000 para los niveles semi senior y senior;
  • Ingeniería en Petróleo y Petroquímica con $2.375.000 para el segmento junior;

Por su parte, los sueldos promedio más bajos durante diciembre se ubicaron en:

  • Otras Ingenierías con $812.500 para el sector junior;
  • Mantenimiento y Limpieza con $918.000 para semi senior y senior;
  • Camareros con $1.000.000 para jefe y supervisor;

Ahora bien, las posiciones con remuneraciones pretendidas promedio más altas fueron:

 Nivel junior

  • Ingeniería en Petróleo y Petroquímica de Otros con $2.375.000;
  • Ingeniería Oficina Técnica del sector Producción, Abastecimiento y Logística con $2.000.050;
  • Compensación y Planilla de Recursos Humanos con $1.762.500;
  • Control de Gestión de Administración y Finanzas con $1.700.00;
  • Diseño Industrial de Marketing y Comunicación con 1.575.000;
  • Análisis de Datos de Tecnología y Sistemas con $1.537.500;
  • y Desarrollo de Negocios de Comercial con $1.525.000;

Nivel semi senior y senior:

  • Producto del segmento Marketing y Comunicación con $3.750.000;
  • Medio Ambiente de Otros con $3.000.000;
  • Ingeniería de Procesos de Producción, Abastecimiento y Logística con $3.000.000;
  • Seguridad Informática de Tecnología y Sistemas con $2.750.000;
  • Capacitación de Recursos Humanos con $2.300.000;
  • Análisis de Riesgos de Administración y Finanzas con $2.300.000;
  • Desarrollo de Negocios de Comercial con $2.175.000;

Por último, los salarios más bajos en cada área corresponden a:

Sectores junior

  • Otras Ingenierías del segmento Producción, Abastecimiento y Logística con $812.500;
  • Servicios de Otros con $825.000;
  • Telemarketing de Comercial con $850.000;
  • Data Entry de Tecnología y Sistemas con $850.000;
  • Creatividad de Marketing y Comunicación con $925.000;
  • Recepcionista de Administración y Finanzas con $975.000;
  • Administración de Personal de Recursos Humanos con $1.300.000;

Sectores semi senior y senior

  • Mantenimiento y Limpieza del segmento y Otros $918.000;
  • Recepcionista de Administración y Finanzas con $1.100.000;
  • Atención al Cliente de Comercial con $1.150.000;
  • Producción de Producción, Abastecimiento y Logística con $1.200.000;
  • Multimedia de Marketing y Comunicación con $1.300.000;
  • Soporte de Tecnología y Sistemas con $1.350.000;
  • Selección de Recursos Humanos con $1.700.000;

