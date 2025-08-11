Perdieron millones: la reconocida empresa que se declaró en quiebra por un contraseña poco segura







Por un insólito error, no pudieron hacer frente a las consecuencias, terminaron perdiendo millones y en bancarrota después de más de 100 años.

El ciberataque que hizo perder millones a una empresa.

El avance de la tecnología y el conocimiento informático, a veces, puede generar mayores vulnerabilidades para la ciberseguridad. Por eso es importante contar con métodos que sirvan para prevenir hackeos. Según informó la empresa KNP Logistics Group, contaban con un sistema de seguridad para estos casos, pero no fue suficiente y perdieron millones.

Culpa de una contraseña poco segura, unos delincuentes cibernéticos pudieron acceder a información sensible y paralizar su funcionamiento después de más de 150 años en el mercado del transporte. La pérdida de millones y la imposibilidad de recuperar la información perdida hizo que la empresa se declare en quiebra.

KNP logistics group La histórica empresa perdió millones por un error y quebró. El hackeo a KNP Logistics Group y un rescate de millones El ataque ocurrió a finales de 2023 y se originó a partir del acceso no autorizado a través de una contraseña comprometida de uno de los empleados. Desde ahí, los atacantes configuraron un "ransomware", una técnica que cifra los datos y exige un pago para su recuperación. KNP operaba más de 500 camiones y cuando los sistemas fueron comprometidos perdió información clave para la planificación de rutas, el seguimiento de entregas y la comunicación interna.

Los atacantes dejaron un mensaje en el sistema que decía que la infraestructura estaba "total o parcialmente muerta" y si bien no se especificó cuál fue el monto para el pedido de rescate de la información, se estima que habrían pedido alrededor de 5 millones de libras. Una cifra que la empresa no estaba en condiciones de pagar.

Un golpe que los llevó a la quiebra Siendo imposible recuperar esos datos y afrontar el rescate pedido por los delincuentes cibernéticos, KNP interrumpió sus operaciones y declaró la quiebra poco tiempo después. La mayoría de sus 730 empleados fue desvinculada y sólo una parte de los empleados de su sede en Derby pudo mantener su empleo después de la venta de esa unidad.

Según datos de empresas especializadas en ciberseguridad, el 60% de las pequeñas y medianas compañías no es capaz de recuperarse de ataques cibernéticos y se ve forzada a cerrar en los 6 meses siguientes al ataque.

