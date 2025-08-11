El artista digital que ganó millones en el mundo cripto: el NFT más caro de la historia







Una obra digital rompe récords al venderse por millones, generando debate sobre el futuro del arte y las criptomonedas en el mercado global.

Un collage digital de Beeple se vendió por millones, convirtiéndose en un símbolo del arte contemporáneo y del auge de las criptomonedas.

En el universo de las criptomonedas, las cifras astronómicas no sorprenden, pero algunas operaciones todavía logran dejar a todos boquiabiertos. La venta de un NFT rompió todos los récords, moviendo millones y desatando un debate global sobre el valor real del arte digital y la especulación en el mercado cripto.

Este fenómeno no solo redefinió la percepción del arte en la era digital, sino que también atrajo la atención de inversores, curiosos y críticos. Detrás de la transacción histórica hay un creador visionario y una obra que pasó de ser un experimento digital a convertirse en el activo no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) más caro jamás subastado hasta ese momento.

Everydays-The-First-5000-Days Beeple transformó 13 años de trabajo en un NFT que en 2021 se subastó por más de 69 millones, marcando un hito en el arte y las criptomonedas. Qué es un NFT y cómo funciona Un NFT —siglas de Non-Fungible Token— es un activo digital único, imposible de intercambiar por otro idéntico. A diferencia de las criptomonedas, que son bienes fungibles y pueden cambiarse entre sí sin alterar su valor, los NFT funcionan como piezas irrepetibles, comparables a una pintura original o a una escultura famosa.

El concepto se sostiene sobre la tecnología blockchain, la misma que respalda monedas como Bitcoin o Ethereum. Cada NFT posee un certificado digital que autentica su propiedad, origen y transacciones previas. Estos datos, registrados en la cadena de bloques, permanecen inalterables y visibles para cualquier usuario.

Su funcionamiento implica que cada token se vincula a un archivo digital, que puede ser una imagen, un video, una canción o cualquier otro contenido. Este vínculo no impide que el archivo sea copiado, pero sí establece quién posee la versión “original” reconocida en la red. Es esta condición de unicidad la que impulsa el valor del NFT.

Aunque los NFT se hicieron populares por sus precios exorbitantes, su cotización depende exclusivamente de la demanda. Si los compradores creen que su valor crecerá con el tiempo, la inversión puede resultar millonaria. Sin embargo, el mercado ha experimentado altibajos y muchos tokens han perdido atractivo con rapidez. Everydays: The First 5000 Days, el NFT de Beeple que se vendió en más de 60 millones El artista digital Beeple alcanzó la cima del mercado cripto con “Everydays: The First 5000 Days”, una obra que reúne cinco mil imágenes creadas diariamente durante más de trece años. La pieza se convirtió en un símbolo de la revolución del arte digital y en un referente obligado al hablar de NFT. La subasta, organizada por la casa Christie’s, cerró con una oferta que superó los 69 millones de dólares, marcando un hito en la historia del arte y consolidando a Beeple como una figura central en la intersección entre creatividad y tecnología blockchain.

