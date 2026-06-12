Qué leen los empresarios: ranking de libros que influyen en la toma de decisiones

Inteligencia artificial, estrategia, liderazgo, finanzas y management son algunos de los tópicos que leen los empresarios para poer tomar mejores decisiones.

Hay una larga lista de libros que influye en la toma de decisiones.

Los empresarios argentinos buscan cada vez más herramientas para mejorar su capacidad de análisis y anticipar tendencias. Y aunque los podcasts, newsletters y redes sociales ganan terreno, los libros siguen ocupando un lugar central en las bibliotecas de CEOs, emprendedores e inversores.

Desde clásicos del management hasta obras sobre inteligencia artificial, comportamiento humano y creación de empresas, estos diez títulos influyen hoy en quienes deben tomar decisiones todos los días.

El cofundador de PayPal y uno de los primeros inversores de Facebook plantea una idea provocadora: las empresas exitosas no compiten, crean monopolios. El libro explora cómo construir negocios innovadores capaces de generar valor único. Este texto se convirtió en una referencia para emprendedores y fundadores de startups porque desafía las fórmulas tradicionales de crecimiento y pone el foco en la innovación disruptiva.

La periodista de The Wall Street Journal reconstruye la historia de Sam Altman, una de las figuras más influyentes de la revolución de la inteligencia artificial, y muestra las tensiones detrás del desarrollo de tecnologías que prometen transformar la economía global . El libro ayuda a comprender el fenómeno de la IA desde adentro y ofrece pistas sobre cómo esta tecnología redefinirá industrias enteras durante los próximos años.

Sinek sostiene que las organizaciones más exitosas no comienzan preguntándose qué hacen o cómo lo hacen, sino por qué existen . A partir de esa idea desarrolla el concepto del "círculo dorado”. Se trata de una guía para construir culturas corporativas sólidas, fortalecer el liderazgo y generar mayor compromiso entre empleados y clientes.

4. La psicología del dinero de Morgan Housel (2020)

A través de historias y ejemplos cotidianos, el autor explica cómo las emociones influyen en las decisiones financieras mucho más de lo que solemos creer. Este libro permite comprender mejor la relación entre comportamiento, riesgo y dinero, aspectos clave para la gestión empresarial y las inversiones.

5. Millonario de Main Street: cómo lograr una riqueza extraordinaria comprando negocios ordinarios de Codie Sanchez (2024)

La empresaria e inversora popularizó una estrategia poco convencional: adquirir pequeñas empresas tradicionales con flujos de ingresos estables en lugar de apostar exclusivamente por startups tecnológicas. El libro busca reflejar una tendencia creciente hacia la compra de pymes consolidadas como vehículo para generar riqueza y crecimiento patrimonial.

6. De bueno a excelente de Jim Collins (2001)

Resultado de una investigación que analizó cientos de compañías durante varios años para identificar qué diferencia a las empresas excepcionales de las simplemente buenas. Ofrece herramientas para pensar estrategias de largo plazo, liderazgo y construcción de organizaciones duraderas.

7. Sapiens: de animales a dioses de Yuval Noah Harari (2011)

Una historia de la humanidad que conecta evolución, economía, cultura y tecnología para explicar cómo las sociedades llegaron a ser lo que son. ¿Por qué influye en los empresarios? Porque aporta una mirada amplia sobre los cambios sociales y tecnológicos que impactan en los mercados y en el comportamiento de los consumidores.

8. Co-Intelligence de Ethan Mollick (2024)

Uno de los libros más influyentes sobre inteligencia artificial generativa. Analiza cómo las personas pueden colaborar con herramientas como ChatGPT para potenciar su trabajo. Ofrece una guía práctica para incorporar IA en la toma de decisiones, la productividad y la innovación.

9. The Essential Drucker Peter Drucker (2001)

Es un clásico. Compila las ideas más importantes del considerado padre del management moderno. Incluye conceptos sobre liderazgo, estrategia, innovación y gestión por objetivos. De hecho, muchas de las prácticas de administración que hoy se enseñan en escuelas de negocios tienen su origen en las ideas de Drucker.

10. The Black Swan de Nassim Nicholas Taleb (2007)

Taleb analiza cómo eventos improbables e impredecibles pueden tener consecuencias gigantescas sobre la economía, los mercados y las empresas. Enseña a pensar en escenarios de incertidumbre y a prepararse para acontecimientos inesperados que pueden cambiar las reglas del juego.

De los clásicos del management a la era de la IA

La selección refleja un cambio de época. Si durante décadas los empresarios buscaron respuestas en libros de estrategia y liderazgo, hoy también suman lecturas vinculadas a la inteligencia artificial, la psicología del comportamiento y el análisis de fenómenos complejos.

Sin embargo, detrás de títulos tan diversos aparece una constante: la necesidad de comprender mejor cómo se toman las decisiones en un mundo cada vez más incierto. Desde Peter Drucker hasta Sam Altman, los autores más leídos por empresarios coinciden en un punto fundamental: la ventaja competitiva depende de interpretar mejor los cambios que vienen.