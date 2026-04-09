Una arriesgada apuesta le dio 475 millones de dólares: la jugada maestra que multiplicó la fortuna de Mel Gibson

Una decisión inesperada que tomó el actor cambió totalmente su destino, marcando un antes y un después en la industria del cine a nivel mundial.

A lo largo de los años, en Hollywood se repitió una regla no escrita: evitar poner dinero propio en una producción. De todas formas, hay personas que se arriesgaron para cambiar la historia e invirtieron millones , incluso cuando nadie más quiso acompañarlas.

Este es el caso de Mel Gibson , que en su momento generó dudas, pero terminó efectuando uno de los negocios más impactantes del cine moderno. La decisión que tomó no solo implicó un riesgo económico para, también puso en juego su prestigio dentro de la industria.

Antes de ese giro en su carrera, Gibson ya era un actor reconocido en todo el mundo. Su salto a la fama llegó con la saga original de Mad Max , donde su carisma captó la atención del público. Más adelante, se consolidó como uno de los principales actores con la franquicia Lethal Weapon , que lo volvió uno de los hombres más buscados del cine de acción.

A partir de ahí participó en producciones dramáticas, históricas y de suspenso, en títulos como Señales , El patriota o Lo que ellas quieren . Su trabajo cambió con Braveheart , una película que no solo protagonizó, sino que también dirigió y produjo. El film obtuvo varios premios Oscar , entre ellos "Mejor Película" y "Mejor Director".

Con el paso del tiempo, también enfrentó momentos complejos en su vida personal, pero a pesar de eso logró mantener su carrera y volver a dirigir proyectos exitosos como Hasta el último hombre , que recibió elogios de la crítica y nominaciones.

Una gran apuesta: cuánto ganó con La Pasión de Cristo

El proyecto que marcó un antes y un después en su economía fue La Pasión de Cristo. Al principio, la idea fue rechazada en los estudios tradicionales por varios motivos: su temática religiosa, el nivel de crudeza en las escenas y la decisión de rodarla en idiomas antiguos como el arameo.

Pero Gibson no se rindió y decidió seguir con el proyecto por su cuenta, invirtiendo cerca de 45 millones de dólares entre la producción y la promoción. Fue una jugada muy arriesgada, ya que no existían garantías de recuperar ese dinero.

Por suerte para el actor, la película sorprendió a todos recaudando 600 millones de dólares en todo el mundo. Pero eso no es todo, porque gracias a un acuerdo que le otorgaba la mitad de las ganancias, el actor recibió aproximadamente 150 millones solo por taquilla.

Las ventas en formato físico generaron 75 millones de dólares adicionales. También hubo ganancias por productos asociados a la película, que quedaron en su mayoría en sus manos. Si se combinan todas esas fuentes, el monto total que obtuvo fue de entre 400 y 475 millones de dólares, una de las ganancias más altas obtenidas por una sola producción en la historia del cine.

Mel Gibson El famoso actor de Hollywood hizo una fortuna por seguir su instinto. Gentileza - Getty Images

De cuánto es el patrimonio de Mel Gibson

En la actualidad, la fortuna de Mel Gibson es de 425 millones de dólares, según estimaciones recientes. Gran parte de ese capital viene de su rol como productor y de su decisión de financiar sus propios proyectos. A diferencia de otros actores que dependen de contratos con estudios, Gibson optó por tener un mayor control sobre sus obras.

Eso fue lo que le permitió acceder a porcentajes más altos de ganancias y lo que también le dio la libertad creativa para elegir historias que eran tabú para la época. Aunque implicó un riesgo mayor, los resultados en su caso fueron increíbles.