La NASA celebró el éxito de Artemis II: "Es el inicio de una nueva era en la exploración espacial"

Se trató del primer viaje tripulado alkrededor de la luna en más de 50 años. La nave amerizó en el fotos de la mision Artemis II

La NASA confirmó el éxito de la misión Artemis II tras el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico y destacó que el logro marca un punto de inflexión en la exploración espacial tripulada. “Este es el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, afirmó Howard Hu , gerente del programa, durante la conferencia de prensa posterior al regreso.

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La misión se convirtió en el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años , retomando una hazaña que no se realizaba desde la era del programa Apolo .

El administrador asociado de la agencia, Amit Kshatriya , subrayó la importancia del hito: “El camino hacia la superficie lunar sigue abierto” , y advirtió que los desafíos futuros serán aún mayores que los ya superados.

También comparó el logro con el legado histórico de la exploración espacial: “ Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero este creo que será un paso importante”.

Uno de los momentos más esperados ocurrió tras el reingreso, cuando el comandante Reid Wiseman logró restablecer comunicación con la base en Houston luego de seis minutos de silencio.

artemis astronautas Artemis II amerizó exitosamente el pasado viernes. NASA

“Vaya viaje. Estamos estables. Los cuatro estamos bien”, transmitió, confirmando el éxito de la operación y confirmando la realización de una histórica misión.

La directora del programa Artemis, Lori Glaze, destacó el logro: “Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años”.

Una misión histórica

El director de vuelo Rick Henfling detalló algunos de los principales indicadores: 1,13 millones de kilómetros recorridos, velocidad máxima de 39.700 km/h, amerizaje a solo 1,6 km del punto previsto.

Estos resultados consolidaron la precisión y el éxito operativo de la misión.

Durante la conferencia, las autoridades abordaron cuestiones técnicas que generaron atención previa, como el estado del escudo térmico, que había presentado inconvenientes en Artemis I.

Indicaron que especialistas ya trabajan en el buque de recuperación para evaluar posibles daños. Además, confirmaron la detección de una fuga en el sistema de control de presión, actualmente bajo investigación.

El futuro del programa Artemis para la NASA

Desde la agencia adelantaron que Artemis II representa solo el comienzo de una serie de misiones que buscarán establecer una presencia humana sostenida en la Luna.

fotos de la mision Artemis II El programa Artemis II busca establecer presencia semipermanente en la Luna. NASA

“Es la primera de muchas”, afirmó Glaze, al proyectar las próximas etapas del programa.

El éxito de Artemis II no solo reactivó la exploración lunar tripulada, sino que también sentó las bases para futuras misiones más ambiciosas, incluyendo eventuales viajes a Marte.

Con este logro, la NASA consolidó un paso clave en la nueva carrera espacial, en un contexto donde múltiples potencias buscan expandir la presencia humana más allá de la Tierra.

Finalmente, Glaze admitió cuál fue el momento de más entusiasmo durante el descenso de la nave hacia la atmósfera terrestre: “Cuando la tripulación reportó que estaba de vuelta y dio el código verde después del splashdown, eso era lo que estábamos esperando. Cuando vimos a Christina salir de la cápsula, fue como, bueno: estamos aquí“.