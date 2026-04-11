Tensión en Pakistán: EE.UU. e Irán arrancan negociaciones bajo fuerte desconfianza y exigencias de Teherán

Ambas delegaciones esperan llegar a puntos en común tras la guerra iniciada el 28 de febrero. Pakistán es el país mediador, mientras varios puntos quedan sin definir aún.

El inicio de las conversaciones directas entre las delegaciones de EEUU e Irán en Islamabad, Pakistán, se encuentra bloqueado, informaron fuentes que se encuentran allí este sábado. Se espera que la jornada encuentre soluciones al conflicto entre ambos países luego de la declaración del alto el fuego esta semana, por una guerra que comenzó el 28 de febrero pasado.

Sharif elogió el compromiso de ambas partes de entablar un diálogo constructivo y “expresó la esperanza de que estas conversaciones sirvan como un trampolín hacia una paz duradera en la región ”, según consta en el comunicado de prensa de su oficina.

El inicio de las charlas entre las delegaciones estadounidenses e iraníes se encuentra bloqueado, debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.

" Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido (...) Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas ", recalcó la fuente.

El estrecho de Ormuz presenta desafíos por su disputa ya que se trata del principal canal marítimo por el que transita el 20% del crudo global, un punto sensible en la industria del petróleo.

Reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar iraní.

bajo control militar iraní. Tránsito marítimo coordinado con las fuerzas armadas de Irán.

Alto el fuego temporal por un período de dos semanas.

por un período de dos semanas. Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. Levantamiento de sanciones primarias impuestas a Irán.

primarias impuestas a Irán. Eliminación de sanciones secundarias internacionales.

internacionales. Liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

congelados en el exterior. Pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. Garantía de no nuevos ataques contra el territorio iraní.

En ese sentido, el estrecho de Ormuz presenta desafíos por su disputa ya que se trata del principal canal marítimo por el que transita el 20% del crudo global, lo que lo vuelve un punto sensible en la industria del petróleo.



Desde Washington, Trump aseguró esta semana que dará marcha atrás con sus amenazas de atacar infraestructura civil iraní si se respeta la tregua, aunque insistió en que la reapertura del estrecho de Ormuz debe ser “completa, inmediata y segura”. Además, Israel se sumó al alto el fuego temporal y suspenderá los bombardeos durante ese período.

Día clave para la guerra en Medio Oriente: comienzan las negociaciones entre EEUU e Irán

La delegación de la Casa Blanca, encabezada por Vance, arribó a territorio pakistaní esta madrugada a bordo del Air Force One y en la previa llamó a Teherán a “no jugar” con Washington, al tiempo que prometió “intentar mantener una negociación positiva”.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta”, sostuvieron desde el grupo de Vance.

Por su parte, Teherán envió al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con una delegación de 70 personas. “Dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán”, advirtió Ghalibaf.