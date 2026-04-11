Tensión en Pakistán: EE.UU. e Irán arrancan negociaciones bajo fuerte desconfianza y exigencias de Teherán

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Ambas delegaciones se reunieron este sábado por separado, y previo a las conversaciones, con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. El encargado de la diplomacia estadounidense es el vicepresidente J.D. Vance mientras del lado persa está el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf.Informate más
Sharif elogió el compromiso de ambas partes de entablar un diálogo constructivo y “expresó la esperanza de que estas conversaciones sirvan como un trampolín hacia una paz duradera en la región”, según consta en el comunicado de prensa de su oficina.
Conversaciones para el fin de la guerra, bloqueadas
El inicio de las charlas entre las delegaciones estadounidenses e iraníes se encuentra bloqueado, debido a las exigencias previas impuestas por Teherán, según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas bajo condición de anonimato.
"Las conversaciones directas cara a cara aún no han ocurrido (...) Las dos partes han mantenido reuniones con mediadores, pero hay un callejón sin salida en este momento para avanzar hacia conversaciones directas", recalcó la fuente.
El alto el fuego anunciado esta semana entre ambos países consta de un esquema presentado por Irán que fija una hoja de ruta con condiciones concretas que buscan reordenar el escenario regional y avanzar hacia una desescalada del conflicto:
Reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar iraní.
Tránsito marítimo coordinado con las fuerzas armadas de Irán.
Alto el fuego temporal por un período de dos semanas.
Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.
Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.
Levantamiento de sanciones primarias impuestas a Irán.
Eliminación de sanciones secundarias internacionales.
Liberación de activos iraníes congelados en el exterior.
Pago de una indemnización completa a Irán.
Garantía de no nuevos ataques contra el territorio iraní.
En ese sentido, el estrecho de Ormuz presenta desafíos por su disputa ya que se trata del principal canal marítimo por el que transita el 20% del crudo global, lo que lo vuelve un punto sensible en la industria del petróleo.
Desde Washington, Trump aseguró esta semana que dará marcha atrás con sus amenazas de atacar infraestructura civil iraní si se respeta la tregua, aunque insistió en que la reapertura del estrecho de Ormuz debe ser “completa, inmediata y segura”. Además, Israel se sumó al alto el fuego temporal y suspenderá los bombardeos durante ese período.
Día clave para la guerra en Medio Oriente: comienzan las negociaciones entre EEUU e Irán
La delegación de la Casa Blanca, encabezada por Vance, arribó a territorio pakistaní esta madrugada a bordo del Air Force One y en la previa llamó a Teherán a “no jugar” con Washington, al tiempo que prometió “intentar mantener una negociación positiva”.
“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta”, sostuvieron desde el grupo de Vance.
Por su parte, Teherán envió al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con una delegación de 70 personas. “Dos de las medidas sobre las que las partes llegaron a un acuerdo aún deben aplicarse antes del inicio de las negociaciones: un alto al fuego en Líbano y el desbloqueo de los activos de Irán”, advirtió Ghalibaf.
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