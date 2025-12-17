De cuánto es la fortuna de Jim Carrey en 2025 y cuánto ganó por El Grinch

Se acercan las fiestas y una de las estrellas más icónicas de Hollywood vuelve al centro de la escena.

Además de su pasión por las peliculas, Carrey destina atención a la pintura y a su vida espiritual.

Jim Carrey es uno de los actores más emblemáticos y exitosos de Hollywood , reconocido tanto por su humor físico y expresivo como por su versatilidad dramática. En 1994, Carrey hizo historia al ser el único actor en tener tres películas que recaudaron más de $100 millones cada una en un solo año: Ace Ventura, The Mask y Dumb and Dumber.

Su carrera combina grandes éxitos de taquilla con decisiones creativas arriesgadas , momentos de introspección artística y un enfoque personal sobre la fama y la riqueza.

El actor creció en medio de dificultades económicas , su familia cayó en la pobreza cuando él tenía 12 años, tras la pérdida del trabajo de su padre y así en ese contexto desarrolló su talento para la comedia. En 1981 se mudó a Los Ángeles, se dedicó al stand-up como imitador y recreó figuras icónicas como James Dean y Henry Fonda.

A finales de los 80, logró pequeños papeles en películas como Earth Girls Are Easy y Peggy Sue Got Married , hasta que su gran salto llegó en 1990 con In Living Color, debutando personajes icónicos como Fire Marshall Bill. Desde allí, Carrey protagonizó Dumb and Dumber, The Mask y Ace Ventura : Pet Detective, consolidándose como una superestrella de la comedia.

Su versatilidad también se reflejó en roles dramáticos, como The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Man on the Moon. Para estos papeles aceptó reducciones salariales y demostró que su interés principal era la expresión artística y el impacto emocional de sus personajes .

Cuánto ganó por la película El Grinch

En 2000, Carrey protagonizó How the Grinch Stole Christmas y a cambio recibió su salario de 20 millones de dólares y participaciones en la taquilla. La película recaudó aproximadamente USD 346 millones en todo el mundo y contó con un presupuesto superior a 120 millones de dólares (en su mayoría destinados a maquillaje y prótesis para el personaje).

Además de El Grinch, Carrey obtuvo ingresos significativos por otros éxitos:

7 millones de dólares por Dumb and Dumber

450 mil dólares por Ace Ventura

10 millones de dólares por Ace Ventura: When Nature Calls

540 mil dólares por The Mask

20 millones más el 15% de la taquilla por The Cable Guy

Patrimonio de Jim Carrey en 2025

El patrimonio neto de Jim Carrey se estima en $180 millones de dólares, resultado de décadas de contratos cinematográficos millonarios y participaciones en taquilla. También tomó decisiones financieras inteligentes, como en Yes Man (2008), donde renunció a un salario fijo a cambio de participación en la película, obteniendo más de $30 millones tras su recaudación mundial de $230 millones.

Aunque su salario promedio por película alcanzaba los $20 millones, para ciertos proyectos recientes como Sonic the Hedgehog 3, su remuneración fue de $12 millones, acorde con su papel secundario. Carrey también participó en comerciales lucrativos, como el de Verizon Fios en el Super Bowl 2022, su primera publicidad importante fuera de los trailers de sus propias películas, con un salario probablemente similar al de The Mask o superior.

Además rechazó hacer The Mask 2, después de la secuela de Ace Ventura, porque buscaba desafíos más complejos. Su interés por la fama y la fortuna siempre estuvieron en segundo plano ya que su prioridad es el impacto que puede tener en los demás y la calidad de vida que lleva.