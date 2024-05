Giancarlo Devasini, el multimillonario ex cirujano que posee la mayor posición ejecutiva en la stablecoin Tether.

Giancarlo Devasini es en la actualidad el máximo ejecutivo financiero de la criptomoneda de tipo "stablecoin" llamada Tether. Pero no dedicó toda su vida a este rubro. Su primera profesión, fue nada más y nada menos que la cirugía plástica. Se graduó en la ciudad de Milán y ejerció hasta cansarse, cuando una paciente pidió una reducción de senos y él no fue capaz de convencerla de no hacerlo.