Quién es Leon Black, el magnate que ayudó a Jeffrey Epstein a convertirse en multimillonario

Fue investigado por haber sido importante para el criminal, al cual lo ayudó a ganar millones de dólares.

Black tomó más relevancia en la mirada pública tras conocerse su conexión con el criminal. Patrick T. Fallon/Bloomberg

Las atrocidades cometidas por Jeffrey Epstein son uno de los temas del momento, ya que millones de usuarios en Internet comentan los documentos que salieron a la luz sobre su caso. El empresario dejó varios socios que no muchos conocían, los cuales son perseguidos por la justicia al esclarecer el vínculo que tenían.

Entre ellos aparece el nombre de Leon Black, quién si bien no era uno de los principales apuntados al comienzo de la investigación, hoy es perseguido por quienes atraparon al criminal. Este hombre fue clave para agigantar la fortuna del delincuente que hoy está en boca de todos.

Epstein Joe Schildhorn/Patrick McMullan Black fue apuntado por la justicia tras haber sido importante en las finanzas del criminal. Joe Schildhorn/Patrick McMullan La historia de Leon Black y cómo se relaciona con Jeffrey Epstein Leon Black, el empresario que fundó Apollo Global Management, convirtió a su firma en un gigante que hoy administra fondos por más de 400 mil millones de dólares. Su vínculo con Epstein quedó expuesto cuando se descubrió que le transfirió 158 millones al polémico financista entre los años 2012 y 2017.

Estos pagos se realizaron bajo el concepto de honorarios por supuestos servicios de planificación fiscal y estructuración de fideicomisos familiares. Según la defensa del propio directivo, los consejos de su asesor le permitieron ahorrar una verdadera fortuna en impuestos, justificando de esa manera las altísimas tarifas que le abonaba.

A pesar de que esos consejos le habrían ahorrado más de mil millones de dólares, el repudio de los accionistas fue irreversible. En 2021, la enorme presión financiera por haberle entregado semejante suma a un hombre ya condenado por la Justicia, lo obligó a renunciar a su cargo ejecutivo.

Embed - Apollo's Leon Black Paid Jeffrey Epstein $158 Million Miles de millones: el patrimonio de Jeffrey Epstein La riqueza de Epstein siempre generó dudas, porque su firma operaba sin clientes públicos en el mercado formal. Al momento de su muerte en 2019, los documentos judiciales revelaron una fortuna gigantesca, dividida en fondos líquidos, acciones corporativas y un extenso catálogo inmobiliario de altísimo lujo. Los tasadores oficiales determinaron que su patrimonio superaba los 577 millones de dólares. Esta cifra incluía una mansión en Nueva York valuada en 50 millones, un rancho en Nuevo México de 17 millones y dos islas privadas caribeñas por 86 millones, sumadas a propiedades en Palm Beach y París por 18 y 8.6 millones respectivamente.

