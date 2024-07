Quiénes son Mike Lazaridis y Jim Basile, los canadienses que perdieron su multimillonaria empresa por subestimar a la competencia y no querer innovar

The Globe and Mail

Cuando uno está enceguecido no hay con que darle. La avaricia y la desesperación muchas veces hacen que se tomen decisiones desacertadas. Es el caso de la dupla canadiense, quienes crearon un gigante de las telecomunicacones pero no vieron lo que el mundo de la tecnología tenía para ofrecer.

Subestimaron la revolución iPhone . Pantallas táctiles, desarrollo independiente de aplicaciones, prioridad al concepto blando de "experiencia del usuario", acceso ilimitado a las redes sociales, productos atractivos y accesibles para todo el pueblo no exclusivos para la casta, incremento constante de las prestaciones. Y, sobre todo, que las corporaciones telefónicas puedan aumentar su rentabilidad facturando al cliente por cantidad de datos, novedad que Lazaridis recibió como obstáculo no como oportunidad.

Todo era color de rosas para la dupla Lazaridis-Basile. Blackberry o RIM (Research in Motion) controlaba entre el 20 y 45% del mercado de telefonía móvil en los comienzos del siglo. Hasta que llega el año 2007. Por entonces, sólo Nokia vende más smartphones en el mundo que Blackberry. La rutilante presentación de Steve Job encuentra a RIM distraída. Con una mezcla de admiración, miedo y perplejidad, los cerebros de la empresa canadiense reciben el lanzamiento del iPhone.

Así cambiaban las reglas del juego. La respuesta nunca fue la apropiada y, como consecuencia, hoy ya no se fabrican más los teléfonos BlackBerry . Se convirtieron en una hermosa historia para ser contada con una gran enseñanza: si te dedicas al mercado tecnológico, innova permanentemente o perderás.

Los errores de Mike Lazaridis y Jim Basile para que Blackberry quiebre

1. El iPhone y Android

No solo BlackBerry sino otras marcas también cometieron el error de pensar que el iPhone era solo un teléfono. En primer lugar pensaron que la efectividad del teclado podría con las pantallas táctiles más complejas de utilizar, por entonces para escribir. También pasaron por alto la fuerza del diseño del iPhone, más atractivo e ideal para mostrar entre ejecutivos y usuarios de gran consumo. Tampoco se dieron cuenta del potencial de iOS y de su tienda de aplicaciones.

No valía con la lección de iOS sino que la salida de Google y Android con una propagación nunca vista en los móviles les dio igual. La firma siguió apostando por un sistema operativo propietario sin dar ni un solo síntoma de integración con los demás sistemas.

2. BlackBerry Playbook

El mal diseño del PlayBook. Un precio superior al del iPad, un diseño muy lejano a su homónimo, un sistema operativo obsoleto y conexión Bluetooth con el móvil denominada “Brigde” en los modelos que no eran 3G consiguieron que en un tiempo récord se dejase de vender en muchos mercados. Hubo que esperar hasta 2012 para tuviera cierto éxito. En muchos mercado el PlayBook ya ni se vende.

3. Pagar por el correo electrónico

BlackBerry se pensó algo así como que tenía controlados a sus usuarios por el mero hecho de disfrutar de su correo electrónico, del que siempre han dicho es el más seguro del mundo. Además nadie está dispuesto a pagar un sobreprecio por tener unos servidores para hacer algo que los operadores les dan gratis: gestionar sus cuentas de correo. Windows Phone ofrece soluciones compatibles con la mayoría de los ordenadores de empresas, donde Microsoft tiene un parque enorme.

Más allá en Android, Samsung ya trabaja con Knox, un sistema pago que va sobre Android y los atractivos Galaxy. Es decir si hay que pagar por un servicio seguro, ya no están solos. Además conviene apuntar que el correo push es clave para muchos usuarios, pero entre pagar por un sistema 100% instantáneo (BlackBerry) y tener gratis uno que tarda entre 1 y diez segundos (en el peor de los casos) en entregar y sincronizar el correo la cosa está clara. Al menos los usuarios han dicho que como lo gratuito no hay nada y que esa instantaneidad de BalckBerry no vale lo que piden.

4. El diseño y las prestaciones son cosa de otros

Hasta la salida de BlackBerry Z10 en 2013 la firma no ha presentado un modelo de diseño, elegante y que se pueda enseñar como teléfono de gran prestancia. Es decir casi seis años después de la salida del iPhone y muy parecido al iPhone 5.

El Z10 es un buen teléfono, pero al margen de su diseño, sale al mercado con una pantalla de 4,3, cuando los rivales ya estaban camino de las seis. Además su procesador de doble núcleo ni le hace cosquillas a los quad core de los rivales. Muchos pensarán que Nokia podía ser el mismo caso.

5. Manda el operador, no al marketing de consumo

Para ellos el operador era el principal aliado en todo esto. BlackBerry siempre se ha posicionado como una firma muy de operador y sus estrategias comerciales siempre han partido de éste. Desde la salida del iPhone y de Android la tendencia dice que el usuarios ha hecho de su móvil algo muy personal, algo suyo y no del operador. Es decir, camino contrario al que BlackBerry ha planteado desde los años 90.