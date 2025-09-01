La plataforma Netflix vuelve a captar la atención de los cinéfilos con una película que reúne a tres leyendas: Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Se trata de El irlandés, una obra maestra de Martin Scorsese que recibió 10 nominaciones a los Premios Oscar.
Disponible en Netflix: la película de Al Pacino nominada a 10 Oscar que no te podés perder
La película es de Martin Scorsese y reúne varias figuras del cine. A continuación, los detalles.
Este film se convirtió en un fenómeno mundial, tanto por la magnitud de su elenco como por su trama cargada de intriga y poder. Más allá de no haber conseguido ninguna estatuilla, su impacto cultural la instaló como una de las producciones más recordadas del catálogo de la plataforma.
De qué trata El irlandés, la joya de Netflix
El irlandés narra la historia de Frank Sheeran, un veterano de guerra que se transforma en sicario al servicio del crimen organizado. La trama recorre su vínculo con Russell Bufalino, un poderoso mafioso, y con Jimmy Hoffa, el famoso líder sindical desaparecido en circunstancias misteriosas.
El largometraje no solo ofrece un retrato descarnado de la mafia y sus conexiones con la política estadounidense, sino que también reflexiona sobre la lealtad, la traición y el paso del tiempo. Scorsese construye una crónica épica de más de tres horas que logra mantener al espectador atrapado en cada escena.
Además, la cinta utiliza tecnología digital para rejuvenecer a los actores, un recurso que permitió ver nuevamente a De Niro, Pacino y Pesci en papeles que exigen décadas de recorrido. Esta técnica generó debate, pero se consolidó como un hito técnico en la industria del cine.
En definitiva, El irlandés no se limita a ser un relato de gángsters, sino una obra que enfrenta al espectador con la mortalidad, las decisiones de vida y las consecuencias de una existencia marcada por la violencia y el poder.
Netflix: tráiler de El irlandés
Netflix: elenco de El irlandés
Robert De Niro
Al Pacino
Joe Pesci
Harvey Keitel
Ray Romano
Bobby Cannavale
Anna Paquin
Stephen Graham
Stephanie Kurtzuba
Katherine Narducci
Welker White
Jesse Plemons
Jack Huston
Domenick Lombardozzi
Louis Cancelmi
Paul Herman
Gary Basaraba
Marin Ireland
Sebastian Maniscalco
Steven Van Zandt
