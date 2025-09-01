Disponible en Netflix: la película de Al Pacino nominada a 10 Oscar que no te podés perder







La película es de Martin Scorsese y reúne varias figuras del cine. A continuación, los detalles.

Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci protagonizan El irlandés, la película de Martin Scorsese disponible en Netflix con 10 nominaciones al Oscar.

La plataforma Netflix vuelve a captar la atención de los cinéfilos con una película que reúne a tres leyendas: Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Se trata de El irlandés, una obra maestra de Martin Scorsese que recibió 10 nominaciones a los Premios Oscar.

Este film se convirtió en un fenómeno mundial, tanto por la magnitud de su elenco como por su trama cargada de intriga y poder. Más allá de no haber conseguido ninguna estatuilla, su impacto cultural la instaló como una de las producciones más recordadas del catálogo de la plataforma.

el-irlandes-peliculjpg Netflix suma a su catálogo una película de gánsters inolvidable con Al Pacino, que recibió 10 nominaciones al Oscar y cautiva al público.

De qué trata El irlandés, la joya de Netflix El irlandés narra la historia de Frank Sheeran, un veterano de guerra que se transforma en sicario al servicio del crimen organizado. La trama recorre su vínculo con Russell Bufalino, un poderoso mafioso, y con Jimmy Hoffa, el famoso líder sindical desaparecido en circunstancias misteriosas.

El largometraje no solo ofrece un retrato descarnado de la mafia y sus conexiones con la política estadounidense, sino que también reflexiona sobre la lealtad, la traición y el paso del tiempo. Scorsese construye una crónica épica de más de tres horas que logra mantener al espectador atrapado en cada escena.

Además, la cinta utiliza tecnología digital para rejuvenecer a los actores, un recurso que permitió ver nuevamente a De Niro, Pacino y Pesci en papeles que exigen décadas de recorrido. Esta técnica generó debate, pero se consolidó como un hito técnico en la industria del cine. En definitiva, El irlandés no se limita a ser un relato de gángsters, sino una obra que enfrenta al espectador con la mortalidad, las decisiones de vida y las consecuencias de una existencia marcada por la violencia y el poder.

Al Pacino

Joe Pesci

Harvey Keitel

Ray Romano

Bobby Cannavale

Anna Paquin

Stephen Graham

Stephanie Kurtzuba

Katherine Narducci

Welker White

Jesse Plemons

Jack Huston

Domenick Lombardozzi

Louis Cancelmi

Paul Herman

Gary Basaraba

Marin Ireland

Sebastian Maniscalco

Steven Van Zandt

