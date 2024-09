Ranking mundial de la industria láctea: la empresa líder se fue de la Argentina el año pasado

El Rabobank dio a conocer el ranking de las principales empresas lácteas a nivel mundial. En la Argentina el sector no está atomizado como en otros países.

A contramano de lo que sucede en el mundo, en la Argentina el negocio lácteo no está tan concentrado y si bien las multinacionales siguen ganando terreno, las grandes corporaciones ajustaron planes de expansión y hasta se retiraron del país a partir de la crisis económica.

Los datos son elocuentes, según el ranking elaborado por el Rabonbank en el que posiciona a las 20 empresas lácteas más grandes del mundo según su volumen de negocios, el primer puesto fue para Lactalis con u$s30.200 millones . La particularidad es que justamente esta gigante de la industria en marzo del año pasado abandonó su operatoria en la Argentina tras el cierre de su planta de producción de quesos ubicada en Santa Fe y de las oficinas localizadas en la Ciudad de Buenos Aires e incluso no dejó representantes por estas latitudes.

Con una inversión de u$s16,5 millones la leche A2 de Nestlé llegó al mercado local en 2020 junto a otro producto innovador de la firma, la leche en polvo orgánica. Para llevar adelante esta iniciativa la empresa trabajó durante dos años con un grupo de tamberos que tuvieron que certificar sus instalaciones bajo estrictas normas.

En tanto, el tercer puesto del ranking fue para la norteamericana Dairy Farmers of America que no tiene presencia en el país con u$s21.700 millones, seguida en el cuarto lugar por Danone con u$s19.700 millones, en el caso particular de esta última empresa, en Argentina es líder en el segmento de postres y yogures, pero lo cierto es que justamente este rubro muestra un retroceso en el consumo de alrededor del 40% en lo que va del año.

El quinto puesto fue para la china Yili, con un volumen de negocios de u$s17.500 millones, y el sexto para Fonterra, de Nueva Zelanda, con u$s15.100 millones, ninguna de estas dos firmas tiene presencia en el país. En el caso de Fonterra, localmente trabajó hasta 2014 en asociación con Nestlé y en 2017 pujó para quedarse con la cooperativa láctea SanCor, algo que finalmente no se concretó.

El listado de empresas sigue con otras que tampoco tienen presencia en Argentina, en el séptimo puesto Arla Foods (sueco-danesa), en el octavo FrieslandCampina (Países Bajos), en el noveno Mengniu (China) y recién en el décimo lugar aparece Saputo de Canadá con un volumen de negocios de u$s12.800 millones y que en Argentina se posiciona como la líder nacional en procesamiento de leche con 3,6 millones de litros diarios y es reconocida por su marca La Paulina.