Barrios cerrados: 6 consejos para elegir un terreno

1- La ubicación del barrio y sus accesos

Este consejo es uno de los principales pero a veces es pasado por alto. No solo tiene que ver con la calidad y cantidad de accesos (seguridad, estado de los caminos), sino también con la cercanía hacia arterias de importancia según las rutinas de la familia, si deben movilizarse por trabajo o compromisos con frecuencia, etc. La distancia también es un factor clave: el entusiasmo de una nueva vivienda puede provocar que al principio los 70 km que lo separan de CABA no sean muchos, pero hay que considerar la frecuencia de este viaje para que no sea negativo en la calidad de vida. Además, hay que evaluar la cercanía de centros comerciales y esparcimiento. Si en la familia hay niños en edad escolar, hay que indagar en la oferta educativa. Si bien muchos colegios porteños están abriendo sedes en lugares cercanos a los nuevos emprendimientos habitacionales, es algo que se debe planificar. En este sentido, ubicaciones como Escobar o Pilar tienen ya un desarrollo amplio de ofertas tanto a nivel educativo como comercial.

2. Metraje de lotes y precio por metro cuadrado

En general, cuando una familia elige tener su casa de fin de semana o mudarse a un barrio privado lo hace, principalmente, para privilegiar vivir en un espacio verde. Sin embargo, este deseo a veces no es concretado en gran medida por el tamaño del lote. El promedio de metros cuadrados en barrios privados es de 700/800 m2. “En lugares ya muy habitados con lotes de este tamaño se puede observar que éste es el mínimo que debe darse para que el espacio verde pueda apreciarse. No obstante, considerando el tamaño ideal para poder tener una pileta o una pequeña huerta y no tener vecinos muy próximos, sería conveniente elegir lotes que tengan un 50 % más de espacio. Es bueno saber que el costo del m2 de un lote no es necesariamente proporcional al tamaño del lote. Muchas veces se pueden obtener lotes del doble de tamaño de 800 m2 al mismo precio total”, menciona Ricardo Sarinelli, director en Haras del Sol.

3. Ubicación dentro del barrio y orientación. Hay varias opciones. Los lotes perimetrales son los que dan al perímetro del barrio (que puede ser una calle, otro barrio lindero privado o no, etc.). Son lotes especiales para los que buscan más tranquilidad y los valores por lo general son más bajos. Los lotes centrales son los que están en el corazón del barrio, y suelen ser más costosos. También, hay lotes con espejos de agua, que varían su valor según den a la laguna, al lago o al río. “Adquiere importancia cómo se ubicará la vivienda y la orientación de la arboleda existente. La ubicación de la piscina pasa a ser el factor clave en la orientación”, advierte Sarinelli.

4. Un consejo fundamental: que la propiedad sea escriturable.

Existe gran cantidad de emprendimientos que no cuentan con la subdivisión final aprobada y el trámite para obtenerla tarda varios años. “En el interín el comprador del lote no es el propietario formal y está a merced de lo que suceda en ese plazo con el emprendimiento. Lo mismo sucede con los fideicomisos que aún no cuentan con la subdivisión”, comentan. El barrio debe contar con todas las autorizaciones municipales y provinciales correspondientes, es decir, con la subdivisón final aprobada. Se debe averiguar todo esto de modo exhaustivo para evitar dolores de cabeza posteriores.

5. Expensas/ servicios/ amenities:

Muchos barrios ofrecen espacios específicos para practicar deportes (canchas de tenis, golf, etc.) y sectores comunes con más o menos servicios. También, es un factor a considerar el costo de las expensas. En este caso, es fundamental evaluar el costo de las expensas por metro cuadrado de lote. No es lo mismo pagar $15.000 por un lote de 1.500 m2 que por uno de 800 m2.

Otro aspecto a considerar aquí es qué servicios incluyen las expensas, ejemplo: corte de césped, uso o no de instalaciones, etc. Por otro lado, hay algunos barrios que cuentan con actividades algo costosas como equitación, polo, etc. Aquí es importante saber si estas actividades las abonan solo los que las utilizan o se prorratean entre todos los propietarios.

Además, es fundamental contar con una buena conexión a internet. La mayoría de los barrios privados poseen instalaciones ineficientes de conexión que dificultan el home office.

6. Seguridad

Uno de los motivos por los cuales las familias eligen los barrios cerrados es la seguridad. Se debe tener en cuenta la iluminación, la seguridad perimetral del barrio, las cámaras, sensores, monitoreo, rondines, el control de accesos, así como también la cantidad de personal destinado a estas tareas conforme al tamaño del barrio y la tecnología utilizada.

No es una decisión fácil y cada grupo familiar deberá evaluarlo en función a su estilo de vida y presupuesto. Los barrios cerrados y las familias que los eligen cada vez son más y ofrecen un cambio muy positivo para la calidad de vida.