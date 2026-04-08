Invento millonario: fabrican una casa con cajas apiladas con un novedoso sistema contra inundaciones

Con un diseño más que particular, esta nueva forma de construcción empieza a ganar adeptos debido a que soluciona un drama que sufren millones de hogares.

Muchos proyectos de vivienda buscan adaptarse a nuevas condiciones urbanas, pero pocos lo hacen con una propuesta concreta frente a un problema cada vez más frecuente y que afecta a millones de familias. En ciudades donde las inundaciones dejaron de ser un hecho aislado, la arquitectura empieza a incorporar soluciones que priorizan la resistencia y el uso eficiente del espacio.

En ese contexto aparece un desarrollo que combina diseño poco utilizado y con una lógica pensada para convivir con el agua sin que pase a ser un drama. La iniciativa forma parte de una nueva generación de viviendas que podrían escalar en proyectos cada vez más comunes en las grandes urbes.

The Light House es una vivienda ubicada en Ámsterdam y diseñada por Studio Nine Dots , desarrollada dentro de un barrio experimental donde los propietarios pueden encargar proyectos personalizados. Se trata de una casa privada pensada para una familia, con una estructura compacta que prioriza el crecimiento en altura en lugar de la expansión a los costados.

Esta nueva construcción llegó para terminar con un drama que azota a millones de familias.

El hogar tiene una superficie aproximada de 257 metros cuadrados y se organiza en varios pisos superpuestos , lo que permite aprovechar terrenos angostos sin resignar habitaciones. Esta lógica responde a una necesidad concreta en ciudades con alta densidad, donde los terrenos disponibles son limitados y las condiciones ambientales exigen nuevas formas de construcción.

Además, la vivienda forma parte de un enfoque más amplio dentro de la arquitectura contemporánea, donde se buscan soluciones replicables en contextos de ciudad complejos. Aunque empezó como un caso particular, su diseño plantea una base que podría adaptarse a desarrollos futuros en distintas regiones que se ven afectadas por el cambio de clima constante.

The Light house Studio Nine Dots 1 El diseño vertical no parece amplio a simple vista, pero una vez en el interior se puede apreciar el espacio al ser varios niveles. Studio Nine Dots

Cómo está construida esta novedosa vivienda

La casa está construida a partir de módulos apilados que funcionan como bloques independientes, cada uno con una función específica dentro del conjunto. Esta organización permite dividir los espacios de forma clara, manteniendo una estructura compacta y ordenada sin necesidad de grandes superficies anchas.

En términos materiales, combina una estructura de acero con elementos prefabricados en madera y el uso de bloques de vidrio en la fachada, lo que permite el ingreso de luz natural sin comprometer la privacidad de la familia. Este sistema facilita el control del proceso de obra y permite una ejecución más precisa en comparación con métodos tradicionales que suelen utilizarse en las grandes ciudades.

La distribución responde a la lógica del proyecto, la cual es vertical. Los niveles inferiores están pensados para funciones destinadas a una entrada o espacios que no contengan elementos que puedan sufrir daños por cuestiones climáticas, mientras que los espacios principales de la vivienda se ubican en los niveles superiores, donde se concentran las áreas de uso cotidiano.

Un innovador sistema contra inundaciones

Uno de los aspectos centrales del proyecto es su adaptación a posibles inundaciones. En lugar de intentar bloquear completamente el ingreso del agua, la vivienda está diseñada para soportarlo en sus niveles más bajos sin afectar las áreas principales.

La base de la estructura funciona como una zona preparada para ese escenario, donde los materiales y la disposición permiten que el agua pase sin generar daños estructurales críticos. De esta manera, el impacto se limita a un sector específico de la casa, mientras que los niveles superiores permanecen operativos.

Este enfoque responde a una tendencia creciente en el diseño urbano, donde se busca convivir con fenómenos climáticos en lugar de intentar evitarlos por completo. En ese marco, propuestas como esta empiezan a ser consideradas en planes de desarrollo que, por su escala, pueden involucrar inversiones de millones en ciudades expuestas a inundaciones.