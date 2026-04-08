La crisis golpea al negocio cervecero: el consumo cayó 35%, suben los costos y se multiplican los cierres de locales

Costos en alza, alquileres elevados, importaciones y cambios de modelo impactan tanto en cervezas artesanales como en las industriales.

Cerró el local de Antares ubicado en Bernardo de Irigoyen 3851, cerca de Playa Grande, en Mar del Plata

El negocio cervecero en la Argentina atraviesa una etapa de fuerte tensión, marcada por un dato que ordena todo el escenario: en los últimos dos años, el consumo cayó cerca de un 35%. La contracción, combinada con el aumento de costos y cambios en los hábitos, empieza a impactar en toda la cadena, desde bares artesanales hasta grandes industriales.

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El proceso de ajuste ya se venía reflejando en cierres dentro del circuito cervecero. Durante 2025 bajaron la persiana espacios que habían sido protagonistas del boom artesanal .

Entre los casos más representativos aparece Buena Birra Social Club , en Colegiales (Zapiola 1353), que dejó de operar tras casi 15 años de actividad. A pocas cuadras, también cerró Cervelar en Belgrano (Vuelta de Obligado 2391), otro de los locales consolidados en el segmento.

A esos movimientos se suman cierres recientes de franquicias de Antares en La Plata y Mar del Plata. La baja de persianas en la capital bonaerense corresponde al local ubicado en calle 56 entre 11 y 12, mientras que en la ciudad balnearia afecta al histórico punto de venta de Bernardo de Irigoyen 3851, en Playa Grande.

Todos estos casos, incluso en zonas de alto poder adquisitivo, responden a un mismo patrón: caída del consumo, costos fijos en alza y un modelo que empieza a quedar exigido.

Según explicó Leonardo Ferrari, socio fundador de Antares, los cierres no responden a una crisis puntual de la empresa sino a cambios en el esquema de costos y funcionamiento del negocio. “Es parte de la evolución natural. En estos casos no se renovaron los alquileres porque los propietarios decidieron dar otro uso a los locales”, señaló.

Antares Cervezas Se espera que el consumo de cervezas crezca, pero por ahora todo es incierto Antares

Se trata, además, de franquicias y no de locales propios, un dato clave dentro del modelo de expansión de la marca. “Eran espacios muy importantes, pero serán reemplazados en los próximos meses”, agregó.

Escenario complicado

Sin embargo, el trasfondo es más profundo. “Cambió la economía del negocio. Los costos de alquileres, salarios y servicios se movieron fuerte, y también los márgenes”, explicó Ferrari.

El dato que atraviesa todo el sector es la caída del consumo. En los últimos dos años, la industria cervecera acumuló un retroceso cercano al 35%, en línea con lo que ocurre con otras bebidas alcohólicas. Ferrari indicó: “Si tomamos 2024 y 2025, la caída ronda ese nivel en toda la industria”.

La contracción del gasto impacta directamente en la gastronomía, con menor frecuencia de salidas y tickets promedio más bajos. Esto obliga a los operadores a ajustar estructuras y repensar sus formatos para sostener la actividad.

Un modelo bajo presión

Este cambio también alcanza al producto. Las cervezas más simples y de menor costo de producción ganan protagonismo frente a estilos más complejos, en una búsqueda por sostener volumen sin deteriorar aún más los márgenes. A esa dinámica se suma un problema estructural: venden en pesos pero producen con costos dolarizados.

Cerveza Artesanal Negocios Antares, al igual que otras marcas, tuvo que readaptarse ante un contexto económico recesivo Antares

La malta tiene precio internacional, el lúpulo es mayormente importado y la levadura suele provenir del exterior, lo que genera una presión constante sobre los márgenes.

En este contexto, trasladar aumentos a precios finales resulta cada vez más difícil. El consumidor no convalida subas y eso comprime aún más la rentabilidad.

El impacto también se ve en el formato. El modelo de grandes cervecerías empieza a dar paso a esquemas más eficientes, con locales más chicos y nuevas ubicaciones.

Impacto en toda la industria

Este cambio también alcanza al producto. Las cervezas más simples y de menor costo de producción ganan protagonismo frente a estilos más complejos, en una búsqueda por sostener volumen sin deteriorar aún más los márgenes.

La crisis, además, no distingue escalas. La histórica Cervecería y Maltería Quilmes avanzó con ajustes en su operación en Zárate, donde redujo personal y turnos en su planta como parte de un proceso de adecuación a la menor demanda.

Cervecería Quilmes Planta Zárate Ingreso a la planta de Cervecería y Maltería Quilmes en Zárate, donde la compañía reconfigura su operación en un contexto de caída del consumo y presión sobre los costos

Quilmes abrió un plan de retiro voluntario en su planta de Cervecería Argentina (CASA, ex Isenbeck), en Zárate, donde se produce la cerveza mexicana Corona.

A esto se suma el avance de las importaciones, que incrementa la competencia en el mercado interno y agrega presión sobre los productores locales en un contexto ya complejo.

Adaptación y cambio

La dinámica del mercado también obligó a reconvertir el negocio. Las cervezas más simples y de menor costo ganan terreno frente a estilos más complejos, en una búsqueda por sostener volumen. La categoría bebidas cayó 19% y las alcohólicas retrocedieron 28%.

Cervelar Uno de los locales de Cervelar que cerró hace poco tiempo

En ese contexto, la cerveza artesanal mostró cierta resiliencia: alcanzó cerca del 20% del total en supermercados y Antares ganó 3,2 puntos de participación. Ese cambio en el comportamiento del consumidor resultó determinante: hoy el público ya no busca complejidad, sino experiencias más simples, cotidianas y accesibles, lo que llevó a la marca a reconvertir su propuesta sin perder su identidad artesanal.

Al mismo tiempo, el segmento artesanal logró cierta resistencia y mantiene participación en supermercados, aunque dentro de un mercado más chico.

“Los negocios se adaptan”, resumió Ferrari. El cambio en los hábitos de consumo, con una demanda más selectiva, empuja a reformular propuestas, ajustar costos y redefinir formatos.

Con consumo en baja, costos rígidos y márgenes ajustados, el negocio cervecero entra en una etapa donde ya no alcanza con crecer. La prioridad, ahora, pasa por sostenerse.