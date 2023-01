La mitad de los trabajadores cree que la diversidad e inclusión mejoraron en sus empresas

En su más reciente censo relacionado a la diversidad e inclusión - concluido en noviembre de 2022, más de 61.1% de toda su fuerza de trabajo es constituida por mujeres, mientras que si comparado al promedio nacional en Argentina, relevado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y Great Place to Work (GPTW), el monto no sobrepasa el 45,3% en su último reporte. Ya en puestos directivos donde los colaboradores reportan sus actividades directamente al presidente o CEO de la empresa, la diferencia es aún más recalcada siendo que, en el mercado como un todo – todavía según el GPTW, el porcentual no llegaría a los 3%, mientras que ADP cuenta con un 42% de mujeres ocupando puestos de trabajo directivos.

“No se trata solamente de números. Creemos de hecho que tener diversidad entre los géneros, razas, trasfondo cultural, y orientación sexual, hace la diferencia para el negocio. Un ambiente compuesto por diversidad entre sus colaboradores trae una visión y escenarios más amplios, que, al fin y al cabo, generan trabajos innovadores que resuelven problemas más complejos”, comparte Mariane Guerra, vicepresidenta de RR.HH. para América Latina en ADP, empresa líder mundial de soluciones en gestión de nómina y recursos humanos.

Baja preocupación con la diversidad se compara a tener menos talentos en la empresa

Aunque vemos muchos empleadores reconociendo la importancia de la diversidad, equidad e inclusión (De&I) como pauta cultural en sus empresas, la investigación de “People at Work - 2022” muestra que, un tercio de los trabajadores dice que su empleador llega a mencionar sobre lo importante que es tener una política de igualdad salarial entre diferentes géneros, y otra política sobre la diversidad e inclusión. Sin embargo, estos mismos empleadores muchas veces no las tienen, o nunca las mencionan, según reporta el estudio.

A su vez, mitad de los trabajadores (50%) dice que su empleador mejoró en cuanto a la igualdad salarial entre diferentes géneros - si comparado a los últimos tres años, y casi el mismo número (48%), cree que la diversidad e inclusión mejoraron, defecto a esto, más de uno en cada diez cree que la igualdad salarial empeoró (11%) y también la diversidad e inclusión (13%).

“Existe un riesgo real de que, al fallar en ser proactivo en estos asuntos, una empresa esté expuesta a que su talento sea drenado. Empleadores pueden ponerse en una seria desventaja competitiva, al no buscar a los mejores candidatos pertenecientes a un determinado grupo más amplio. No pueden tratar de retener a las mujeres altamente cualificadas, o personas de diferentes etnias y orígenes, si no resuelven las diferencias salariales, u ofrecer igualdad entre las oportunidades profesionales”, afirma Guerra.