Regalos para el Día del Padre: bancos y billeteras virtuales ofrecen con descuentos de hasta 60%

Locales adheridos: Open Sports, Dexter, Sarkany, Grimoldi, Swatch, Airborn, Bowen, Rever Pass, Macowens, Montagne, Dafiti, Equus, Seven Sports, Rossi, System, Desiderata, Portsaid, Yagmour, Paruolo, Viamo, Ver, Mimo

Shoppings Adheridos: Unicenter, Palmas del Pilar Shopping, Plaza Oeste, Portal Rosario, Portal Patagonia, Portal Tucuman, Portal Los Andes, El Solar de La Abadia, Recoleta Mall, Paseo Aldrey, Paseo Cultural y Comercial MDQ, La Barraca Mall, Shopping Nine, Nordelta Centro Comercial, Patio Olmos, Paseo del Jockey, Galerías Pacífico, Nuevo Centro, Los Gallegos Shopping, Del Parque Sustentoutlet, Espacio San Juan.

Del 12 al 16

Perfumerías Rouge con 20% de reintegro (tope de $6.000).

Del 12 al 18

Juleriaque con 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés.

Del 12 al 18

Frávega tendrá 9 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Del 13 al 14

Shop BBVA tendrá 3 cuotas sin interés en productos seleccionados.

El 18

Gastronomía con 40% de reintegro (+10% cobrando el sueldo en BBVA) en Kansas y La Parolaccia.

Banco Credicoop

Del 9 al 18

20% de ahorro en sitios de Internet de comercios adheridos con QR desde Credicoop Móvil o Modo.

Del 10 al 18

20% de ahorro en comercios adheridos de shoppings con QR desde Credicoop Móvil o Modo.

Del 10 al 11

Hasta 30% de ahorro seleccionando Tarjeta de Crédito Cabal.

Del 15 al 16

Hasta 40% de ahorro en más de 3.400 comercios adheridos de todo el país; indumentaria, librerías, ópticas, perfumerías, librerías, vinerías y otros. Válido para tarjetas Cabal Credicoop y QR a través de Credicoop Móvil o Modo.

Banco Comafi

Del 5 al 11/06

18 cuotas sin interés en productos seleccionados: herramientas, relojes, tecnología, entre otros.

Del 11 al 16 de Junio

En shoppings y marcas adheridas habrá: 35% con Tarjetas de débito Banco Comafi, con tope de reintegro $6000; 20% con Tarjetas de crédito Banco Comafi, con tope de reintegro $3000 + 3 cuotas sin interés; 25% con tarjetas de crédito Comafi UNICO, con tope de reintegro $4000 + 6 cuotas sin interés

Principales shoppings adheridos: Unicenter, Galerías Pacifico, Patio Olmos, Las Toscanas de Canning, La Barraca Mall, Tortugas Open Mall, Boulevard Shopping, Los Gallegos, Bahía Blanca Plaza Shopping, Paseo del Jockey, Fisherton Plaza, VIlla Allende, Paseo Aldrey.

Marcas destacadas: Style Store-Swatch, Juleriaque, Macowens, Devre, Arredo.

El 17

Restaurantes de todo el país con 30% con tarjetas de débito Banco Comafi, con tope de reintegro $5.000.

Banco Columbia

Del 12 al 18

Con las tarjetas de crédito Visa y Master, se podrá acceder a: 30% de ahorro en Macowens (tope $5.000); 30% de ahorro en DEVRE (tope $5.000); 10% de ahorro (sin tope) y 12 cuotas sin interés en JULERIAQUE; y 30% de ahorro en vinotecas (tope $5.000).

Del 17 al 18

Restaurantes de todo el país con 30% de descuento (tope $3.000).

Del 12 al 18

12 cuotas sin interés en Tienda Columbia con tarjetas VISA o Máster Card de la institución financiera.

Banco Patagonia

Del 8 al 9

Hasta 30% de descuento y tres cuotas, en Open Sport, Prototype, Airbon, Atomik, Enzo, Kiricocho, Devre y Topper.

Del 10 al 12

Hasta 30% de descuento y 3 cuotas, en locales adheridos en Unicenter, Palmas del Pilar, Portal Rosario, Parque Brown, Plaza Oeste, Portal Patagonia, Shopping Bahía Blanca, Del Siglo y Terrazas de Mayo. Si abona con MODO, obtiene un 20% adicional.

Del 15 al 17

En locales adheridos de Galerías Pacífico, abonando con tarjeta de crédito y débito de Banco Patagonia, los clientes tienen hasta 30% de descuento y 3 cuotas sin interés. Si se abona con MODO, se obtiene un 20% adicional.

Además, los clientes encontrarán beneficios únicos en en la tienda Club Patagonia, tales como 12 cuotas sin interés y envíos gratis en productos seleccionados durante todo junio. Si buscas tu presente en Mercado Libre, hay 3 cuotas sin interés cada viernes del mes.

Banco ICBC

Del 12 al 13

Más de 40 shoppings y locales de todo el país con hasta 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés, y 20% adicional de descuentos en locales adheridos pagando a través de MODO.

Banco Santander

El 14

Los principales shoppings y marcas ofrecerán a un 25% de ahorro en sus compras y un 30% si se trata de clientes Select, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés.Pagando con MODO, se puede obtener un 20% adicional.

Al acumular todos los beneficios, se puede ahorrar un 60% en total.

Del 12 al 18

Con el especial Electro, los clientes podrán acceder a un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en marcas como: Fravega, Samsung, Ipoint, Musimundo, Megatone, Xiaomi y más.

Del 16 al 17

Si estás suscripto a Santander Women tendrás un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en Frappé, Macowens, Devre y más.

Por otro lado, quienes cobran su sueldo en Santander, cuentan con un 10% adicional sobre el total de la compra.

Banco Macro

Del 8 al 10

20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en la indumentaria de los shoppings. El tope de devolución será de $8.000 por cuenta por mes. En caso de tener tarjeta de crédito Macro Selecta, el beneficio será de 30% y hasta 6 cuotas sin interés con un tope de devolución de $13.000 por cuenta.

El 8

En Perfumerías, en comercios adheridos, con tarjetas de crédito Macro y tarjetas de crédito Macro Selecta, habrá un descuento del 10% y hasta 3 cuotas sin interés. En este caso, no hay tope de devolución.

Del 8 al 15

En Mercado Libre habrá hasta 9 cuotas sin interés. Con tarjeta de crédito American Express Macro habrá un descuento de 10% y hasta 9 cuotas sin interés. El tope de devolución es de $2.000. Si tenés crédito Visa Signature y Mastercard Black Macro Selecta, contás con 9 cuotas sin interés.

Con crédito American Express Black Macro Selecta habrá un ahorro de 20% y hasta 9 cuotas sin interés. El tope de devolución será de $4.000.

Del 10 al 18

Con crédito y débito Macro y Macro Selecta habrá un ahorro de 20% acumulable con otros beneficios. El tope de devolución es de $4.000 por transacción.

Asimismo, se podrán cambiar los Puntos Premia por ahorros de hasta un 50% en Indumentaria, Perfumerías y Vinotecas.

El 18

En Pedidos Ya habrá 20% de descuento. Mientras que el tope de devolución será de $1.500 por cuenta. En caso de tener Visa Signature, el ahorro será del 30% con un tope de devolución de $2.500 pesos.

Del 9 al 18

Las tiendas online adheridas de indumentaria masculina y perfumerías tendrán un ahorro de 20% con crédito y débito.

Banco Galicia

Del 14 al 15

En los shopping del grupo IRSA habrá descuento del 20% sin tope y 3 cuotas sin interés. Para los Éminent, habrá un 30% de ahorro sin tope y 3 cuotas sin interés.

Banco HSBC

Del 12 al 15

Los clientes que realicen sus compras con tarjetas de crédito Premier tendrán un 25% de descuentos y hasta 6 cuotas sin interés en Giesso, Penguin, La Martina, GoBar, Scandinavian, Columbia, Dafiti y Fudre.

Para quienes realicen sus compras con tarjetas de crédito HSBC el beneficio será del 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés.

Por otra parte, junto a MODO se ofrecerá un 20% todos los días para pagos desde la aplicación o con tarjeta de crédito en cafeterías adheridas y en Narda Mundo Epicúreo, y 20% off todos los sábados y domingos en shoppings adheridos.

Banco Nación

Del 10 al 18

En shoppings adheridos y comercios seleccionados habrá descuentos del 30% y hasta seis cuotas sin interés. El tope de devolución, por su parte, es de $4.000 por persona. En caso de abonar con MODO BNA+, se le suma un 20% adicional.

Banco Ciudad

Del 9 al 19

En comercios online adheridos tales como John Foos, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Perfumerías Pigmento, entre otros, hay un 20% de descuento. También los Shoppings más destacados como el Alto Palermo, Unicenter, Dot Baires, Abasto Shopping, Galerías Pacífico, Recoleta Mall, Palmas del Pilar, Alto Noa y Córdoba Shopping, se ofrecen hasta el 50% de descuento.

El 13

En Devre, Macowens, Lazaro, y Style Store, si pagas con tarjetas de crédito y de débito del Banco Ciudad podrás acumular el descuento recurrente de los martes en indumentaria (20% de descuento + 10% MODO y 3 cuotas sin interés). También válido para la aplicación del banco.

De esta manera, combinando con el 20% por el Día del Padre, tendrás un 50% de descuento total.

Banco Supervielle

Del 10 al 11

Shopping

Cartera General 20% de ahorro TD y TC + 20% pagando con un QR de Modo desde App Supervielle - Tope ambas promos $6000

Identité 25% de ahorro TD y TC + 20% pagando con un QR de Modo desde App Supervielle - Tope ambas promos $7000

PLAN SUELDO 30% de ahorro TD y TC + 20% pagando con un QR de Modo desde App Supervielle - Tope ambas promos $8000. Link para más info.

Del 9 al 11

Grimoldi y HushPuppis

Cartera General 20% de ahorro TD y TC + 20% pagando con un QR de Modo desde App Supervielle - Tope ambas promos $6000

Identité 25% de ahorro TD y TC + 20% pagando con un QR de Modo desde App Supervielle - Tope ambas promos $7000

PLAN SUELDO 30% de ahorro TD y TC + 20% pagando con un QR de Modo desde App Supervielle - Tope ambas promos $8000. Link para más info.

Openbank

Del 8 al 16

En la sección especial del Día del Padre de Mercado Libre, pagando con tarjeta de débito Open tenés un 25% de reintegro adicional, con un tope de $3.000, por cliente por única compra.

ecommerce.jpg

Ualá

Turismo

JetSmart - 20% de descuento en rutas nacionales en el sitio web usando el código UALA, sin tope

Booking - 5% de reintegro acumulable con otras promociones

Electrodomésticos

Macstation - 15% de descuento en todos los productos, sin tope

Samsung - 10% de descuento en teléfonos celulares, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y tablets, acumulable y sin tope de reintegro

Multipoint - 15% de descuento en el sitio web usando el código INIGUALABLE, sin tope

Baires IT - 15% de descuento en el sitio web usando el código INIGUALABLE, sin tope

Indumentaria

Seven Sport y Chelsea: 15% de descuento todos los miércoles, con tope

Perfumería

Farmacity - 30% de descuento de lunes a viernes pagando con QR

Get the look - 30% de descuento de lunes a viernes pagando con QR

Simplicity - 30% de descuento de lunes a viernes pagando con QR

Naranja X

Del 15 al 18

25% de descuentos y 3 cuotas cero interés en indumentaria, sin tope de reintegro, para aquellos que tengan Plan Z. A esto, se adhieren comercios de todo el país.

Del 1 al 30

Seis cuotas cero interés en pasaje de Aerolíneas Argentinas para vuelos nacionales.

Además, habrá hasta 10 cuotas cero interés en perfumes en Farmacity, Juleriaque y Perfumerie. Así como también habrá hasta 12 cuotas con cero interés desde la afeitadora hasta la batidora, pasando por un parlante o un masajeador de cuello, son excelentes opciones.

MODO

Del 9 al 18

En las tiendas online adheridas habrá un descuento del 20%, con un tope de reintegro de $2.000 por banco.

Del 10 al 18

Las compras en comercios de shoppings adheridos a través de MODO o de apps bancarias tendrán hasta un 20%, con un tope de reintegro de $4.000 por transacción.

En ambas fechas, los beneficios en indumentaria, deporte y perfumería son, además, acumulables con las promociones de los bancos.