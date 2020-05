Startup que ganó concurso del ITBA es finalista en el tradicional MIT $100K en Cambridge

"Es muy emocionante y es un honor haber llegado a la final. Significa una validación a nivel internacional, hemos estado trabajando arduamente en hacer Le Qara una realidad y así contribuir para cambiar la industria del cuero", explicó Jacqueline Cruz.

En la última edición del concurso latinoamericano, Le Qara fue erigido como ganador de la máxima categoría por el jurado integrado por Martin Berardi (Presidente Ejecutivo de Ternium), Gustavo Pierini (Presidente de Gradus Management Consultants), Karen Hallberg (Investigadora Principal del Conicet y Profesora del Instituto Balseiro), Eduardo Belio (Director del Grupo San Cristóbal) y María Fernanda Andrés (Directora de Negocios, Aceleradora del Litoral).

Ello le permitió acceder a la semifinal de la edición 2020 del MIT $100K en Cambridge y, además, al mentoreo de Bar Kafri (ex Director de la competencia y Head of US Operations en Fabric).

Esta semana, Le Qara superó con éxito la semifinal norteamericana y accedió a la final de la que participarán sólo los 8 mejores startups. Allí volverán a pitchear y a responder preguntas del jurado para intentar acceder al premio mayor, de u$s100 mil.

“Es muy reconfortante que un proyecto latinoamericano, que surgió del ITBA-MIT $100K LATAM, sea parte de la instancia definitoria del concurso de startups más importante a nivel global. Se trata de una nueva demostración del talento emprendedor que hay en nuestra región y de cuán importante es seguir fortaleciendo el ecosistema regional”, señaló Nicolás Bacqué, Director General de Desarrollo Institucional del ITBA.