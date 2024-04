Steve Jobs firmó una carta en la que explica por qué no daba autógrafos y se subasta por una fortuna

jobs carta

Este objeto vendido por casi medio millón de dólares dice lo siguiente: “Estimado señor M. Varon, me siento honrado de que me escribas, pero me temo que no firmo autógrafos".

El papel se encuentra en buenas condiciones, con una pequeña mancha en el área inferior en blanco, de modo que causo revuelos en la casa de subastas.

Al final la carta se vendió por USD $479.939. Esta es otra evidencia de cómo la visión y genio creativo de Jobs continúan inspirando a generaciones de innovadores.