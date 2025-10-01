El consumo de podcast creció 123% en la Argentina: 1 de cada 5 personas lo escucha

Con temáticas variadas, el formato se consolido entre los consumos de los usuarios argentinos. Durante 2025, se estima que hay 4.2 millones de oyentes en nuestro país.

El hábito de escuchar podcasts se expandió con fuerza en la Argentina: en los últimos cinco años, el consumo creció un 123% . El dato local se enmarca en una tendencia mundial, donde ya hay más de 4,57 millones de podcasts activos y una audiencia global que supera los 584 millones de oyentes .

Según el estudio, uno de cada cinco argentinos en las principales ciudades ya escucha este formato, lo que equivale a más de 4,2 millones de personas en todo el país. El informe fue elaborado en el marco del Día Internacional del Podcast , celebrado el pasado 30 de septiembre.

El estudio fue elaborado por la agencia de medios OSA. Según detallaron, el 40% de los argentinos escucha un podcast entre una y cinco veces por semana, mientras que el 76% asegura que recurre a los podcasts para incorporar nuevos conocimientos.

Además, de los datos también desprende que la audiencia argentina es mayoritariamente femenina (58%) y joven, con un peso relevante en la franja de 18 a 35 años . Las categorías más consumidas son estilo de vida (29%), música (25%), comedia (22%), educación (20%) y sociedad y cultura (19%).

“El podcast se convirtió en un espacio premium de atención y cercanía. En un mundo de pantallas saturadas es la oportunidad para que las marcas hablen a su audiencia en un plano más íntimo y confiable”, destacó la COO de OSA, Sabrina Mayott.

El celular es el dispositivo dominante: el 84% de los argentinos escucha podcasts desde su smartphone, lo que refuerza la idea de un formato práctico, integrado a la rutina cotidiana y que funciona como canal de entretenimiento, información y aprendizaje.

Entre las nuevas dinámicas de consumo sobresale la figura del “podfluencer”: el 63% de los oyentes afirma confiar más en su conductor favorito que en los influencers de redes sociales. El segmento financiero tampoco queda afuera: los contenidos de negocios y tecnología registraron un crecimiento del 29% en reproducciones.

Los podcast más escuchados en Argentina durante septiembre