Gigante de la ciberseguridad y los servicios multinube comenzó a operar bajo otra marca

Bajo la nueva marca, la empresa continuará con su misión de ayudar a las organizaciones a transformarse y operar de manera eficiente y segura en una economía cada vez más digital.

La cartera de NOVENTIQ abarca servicios multinube, soluciones para el lugar de trabajo del futuro, infraestructura híbrida moderna, transformación digital (DX) y servicios de ciberseguridad, aprovisionamiento y consultoría de software, generación y desarrollo de software y aplicaciones.

Sergey Chernovolenko, CEO de NOVENTIQ, dijo: “Es emocionante para mí presentar esta nueva marca, bajo la cual continuaremos brindando un valor inmenso a nuestros clientes, empleados y accionistas. Estamos lanzando NOVENTIQ con un enfoque láser en el crecimiento y la expansión del negocio. Con esta nueva marca, esperamos consolidar nuestra posición como proveedor líder de soluciones y servicios de transformación digital y ciberseguridad para clientes en mercados emergentes y más allá. Esta marca continúa los valores de la marca Softline que ha sido siempre apreciados por todos nuestros clientes, empleados y socios y bajo los cuales logramos tanto en los últimos años.”

“Aunque operamos en un mundo digital, las personas siempre han estado en el centro de lo que ha hecho que nuestro negocio sea tan exitoso. Es nuestra gente y nuestras relaciones con socios tecnológicos increíbles lo que nos ha permitido ofrecer resultados estelares a nuestros clientes. Una prioridad para nosotros será hacer crecer nuestros equipos en todos nuestros mercados clave a medida que continuamos expandiéndonos y capitalizando las oportunidades de crecimiento en numerosas regiones. No tengo absolutamente ninguna duda de que nuestro camino hacia adelante bajo la marca NOVENTIQ ofrecerá el mejor futuro para todos nuestros accionistas, y que esas relaciones continuas nos llevarán juntos hacia un éxito y una prosperidad cada vez mayores”.

Jacques Guers, presidente de la junta directiva de NOVENTIQ, afirmó: “Es fantástico ver que nuestro negocio avanza hacia una nueva era bajo la marca NOVENTIQ. Estamos seguros de que este paso nos permitirá seguir teniendo un impacto positivo para un número cada vez mayor de organizaciones en todo el mundo. El tipo de impacto que generamos está integrado en nuestro propio ADN. Y, a pesar de que el cambio de marca es un proceso desafiante para nuestra empresa, sabemos que vale la pena, ya que nos permitirá continuar cumpliendo con nuestro propósito. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje como NOVENTIQ por muchos años más”.

NOVENTIQ es la marca global de Softline Holding plc y cubre nuestro negocio principal de transformación digital, ciberseguridad y soluciones y servicios en la nube. Esta marca refleja los cambios en la industria de la tecnología en los últimos 20 años. Las empresas y organizaciones de todo el mundo requieren una innovación inteligente y decidida bajo demanda para mejorar sus resultados comerciales. Los últimos 20 años han visto una explosión en el software, así como un crecimiento notable en la tecnología de la nube, la creciente importancia de la ciberseguridad y la proliferación de la tecnología de la información en todos los rincones de cualquier organización moderna.

¿Qué significa NOVENTIQ?

NOV: deriva de la palabra latina novus para 'nuevo'. La innovación es esencial para los clientes, proveedores y empleados de NOVENTIQ.

EN: viene de emprendedor. Es el espíritu emprendedor lo que todos notan en esta empresa. La búsqueda incesante de valor económico y una actitud de "puedo hacerlo" son lo que diferencia a NOVENTIQ de otras empresas de la industria. Estamos enfocados en servir a empresas de todo el mundo. EN: también es energía, algo que aportamos a todo lo que hacemos.

T: se refiere a la tecnología, la experiencia de la empresa, la pasión y el producto. T: también significa transformación, un requisito esencial para cualquier empresa que busque asegurar un futuro exitoso.

IQ: significa inteligencia y calidad, dos características clave que caracterizan a un proveedor exitoso, que puede abordar problemas altamente complejos para los clientes y brindar soluciones de información inteligente que son de la más alta calidad.

NOVENTIQ: cotización en Bolsa

Según revelaron desde la compañía, el lanzamiento de esta nueva marca sigue al anuncio realizado por Softline Holding plc (LSE: SFTL) el 20 de octubre de 2022, que confirma la venta de su negocio ruso a su fundador, Igor Borovikov. A partir de esta fecha, el negocio ruso operará independientemente de Softline Holding plc.

Además, indicaron que los nombres de las entidades legales de Softline Holding plc. grupo no están cambiando con la introducción de la nueva marca de NOVENTIQ y que la firma estará dirigida desde su sede en Londres por un equipo de liderazgo sénior que incluye al CEO, Sergey Chernovolenko; Presidente, Hervé Tessler; y el director financiero Burak Ozer (BIOS). La organización seguirá cotizándose en la Bolsa de Valores de Londres, asumiendo la cotización asignada a Softline Holding plc, tras su exitosa oferta pública inicial en octubre de 2021, que valoraba al grupo original en 1.500 millones de dólares en ese momento.

En los últimos cuatro meses, han anunciado tres adquisiciones, aún en proceso, no cerradas, Seven Seas Technologies, Makronet y Value Point System, que en conjunto agregarán alrededor de 1500 personas a los 3900 empleados actuales de NOVENTIQ, convirtiéndola en una empresa de casi 5.400 personas.