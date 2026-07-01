Tenaris: dictan conciliación obligatoria y frenan 150 despidos + Agregar ámbito en









El Ministerio de Trabajo bonaerense intervino en el conflicto generado por la decisión de la empresa del Grupo Techint de desvincular a unos 150 trabajadores de su planta SIAT. La medida retrotrae la situación al inicio del conflicto y abre una instancia de negociación entre las partes.

El ministerio convocó a una nueva audiencia el próximo 13 de julio.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene Tenaris SIAT con sus trabajadores y dejó en suspenso, por un plazo inicial de 15 días, los 150 despidos que la compañía del Grupo Techint tenía previsto comenzar a efectivizar desde este 1 de julio en su planta de Valentín Alsina, partido de Lanús.

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La cartera laboral, encabezada por Walter Correa, dispuso retrotraer la situación al inicio del conflicto y convocó a la empresa y al gremio a una audiencia de conciliación para el próximo 13 de julio, con el objetivo de abrir una instancia de negociación.

Según la resolución, el conflicto se originó a partir de los despidos masivos comunicados por la empresa, una situación que el Ministerio calificó como de "extrema gravedad", por lo que resolvió intervenir para "promover una solución pacífica legal al conflicto existente".

Durante la vigencia de la conciliación, el sindicato deberá suspender cualquier medida de acción directa, mientras que la empresa deberá "abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal" y retrotraer las decisiones que dieron origen al conflicto, lo que en los hechos deja sin efecto las desvinculaciones mientras dure la negociación.

"Tenemos el compromiso con el pueblo bonaerense de estar presente como Estado ante cada conflicto laboral y acompañar la paz social como una herramienta de bienestar de nuestra comunidad, máxime teniendo en cuenta que Tenaris es el principal contribuyente del municipio de Lanús", afirmó Correa.

El trasfondo del conflicto La decisión de Tenaris de reducir su plantilla alcanza a alrededor del 43% de la dotación de la planta SIAT de Valentín Alsina, donde hasta esta semana trabajaban unos 350 operarios. El establecimiento arrastra desde abril un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como consecuencia de la menor carga de trabajo. La fábrica había atravesado uno de sus períodos de mayor actividad durante la construcción del entonces Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuando llegó a emplear a más de 550 trabajadores bajo convenio y operó en tres turnos para abastecer la demanda de caños destinados a esa obra. Sin embargo, una vez finalizados esos proyectos, la actividad comenzó a desacelerarse y la planta quedó a la espera de nuevas contrataciones de magnitud. A ese escenario se sumó la pérdida de la licitación para proveer los tubos del gasoducto vinculado al proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy, contrato que finalmente fue adjudicado a la empresa india Welspun. Para el ministro Correa, el conflicto está vinculado a esa decisión. "Los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de este modelo, y menos en un conflicto inducido", sostuvo, al señalar que la compañía quedó fuera de dos licitaciones abiertas por el Gobierno nacional relacionadas con la iniciativa para exportar GNL desde Vaca Muerta. La conciliación obligatoria abre ahora una ventana de negociación entre la empresa y el sindicato para intentar destrabar un conflicto que impacta sobre una de las principales plantas industriales del Grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos para obras de infraestructura energética.

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