De cuánto es la fortuna de Jonathan Bailey, el hombre más sexy del año según la revista People







Es uno de los actores más queridos actualmente, gracias a su participación en producciones como “Wicked” y “Bridgerton”.

Jonathan Bailey comenzó a trabajar en el mundo del teatro con tan solo 7 años. Instagram Jonathan Bailey

La revista People catalogó al actor Jonathan Bailey como el hombre más sexy del mundo este año. Esta celebridad ganó gran popularidad durante los últimos años gracias a su participación en distintos proyectos virales, como la serie de Netflix “Bridgerton” y “Wicked”, que le permitieron recaudar una considerable fortuna.

La secuela de “Wicked”, “Wicked: For Good”, donde Bailey interpreta al príncipe Fiyero, se estrenará en los cines de Argentina el próximo jueves 20 de noviembre. Se espera que se convierta en un gran éxito en taquilla como lo fue su predecesora, que recaudó un total de 756,4 millones de dólares en todo el mundo.

jonathan bailey Revista GQ - Karwai Tang Carrera de Jonathan Bailey Jonathan Bailey descubrió su pasión por el teatro cuando solo tenía 5 años, cuando su abuela lo llevó a ver una función del musical “Oliver!”. Dos años después, comenzó a actuar con la Royal Shakespeare Company y allí participó en diversas producciones teatrales, hasta que obtuvo papeles en distintos programas de televisión británicos, como “Doctor Who” y “Broadchurch”.

Sin embargo, su salto al estrellato llegó con “Bridgerton”, basada en la saga de libros sobre los hermanos Bridgerton escrita por Julia Quinn, en la que interpreta a Anthony, el mayor de todos. Desde entonces, el actor oriundo de Oxfordshire participó en distintas producciones exitosas, como la miniserie “Fellow Travelers”, por la que recibió una nominación a los premios Emmy, y las dos películas de “Wicked”, basadas en el musical homónimo.

Patrimonio neto de Jonathan Bailey Según un informe publicado por Reality Tea, actualmente Jonathan Bailey cuenta con un patrimonio estimado de 1,9 millones de dólares. Por otro lado, el medio aseguró que el actor recibió un salario de 450.000 dólares por Wicked, que es una de sus pagas más grandes hasta la fecha.

