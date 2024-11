Transformación digital: los datos son el nuevo petróleo que mueve la economía global, según Hitachi Vantara

En una entrevista con Ámbito, el vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Hitachi Vantara, Daniel Scarafia, sostuvo: “Los datos hoy están en el centro de la economía digital. Y la economía digital es la que maneja la economía global. Por eso decimos que los datos son el petróleo que mueve la economía mundial. El petróleo se refina muchas veces y sigue sacando derivados. Y con los datos pasa exactamente lo mismo”.

Periodista: ¿Cuáles son las principales unidades de negocio del grupo en la actualidad?

Daniel Scarafia: Los negocios más fuertes del holding están en áreas muy diversas. Por ejemplo, en transporte, Hitachi Rails hace trenes. En Londres uno de los trenes más rápidos fue fabricado por Hitachi. También estamos en energía con la fabricación de turbinas, sea para centrales térmicas, nucleares o eólicas.

También tiene acuerdos con automotrices en las cuales el motor eléctrico es marca Hitachi. Y además fabrica componentes electrónicos para sus propios productos. Es una compañía súper integrada, como muchas de las empresas japonesas.

Es uno de los grupos más grandes de Japón, que llegó a representar entre el 1 y 2 por ciento del PBI del país, con más de 128 compañías propias.

Pero lo que estuvimos viendo en los últimos años es que el área digital es el habilitador para todas otras áreas que llamamos de tecnología de operación. Así Hitachi Vantara se transformó en el brazo digital del grupo que habilita a todas estas verticales operativas.

Vantara, que tiene su sede central en Santa Clara, Estados Unidos, básicamente se dedica a la tecnología, donde proveemos infraestructura y software con foco muy fuerte en datos. Nos enfocamos en data centers y en el manejo de información principalmente almacenamiento, protección de datos, ciberseguridad, analítica.

P.: ¿La era de la Inteligencia Artificial está dando un nuevo impulso a esta unidad de negocio?

D.S.: Todo lo que pasó post pandemia de alguna forma aceleró algo que era inevitable. Hoy la economía mundial es una economía digital. Ya no hay dudas sobre eso. Y son los datos lo que habilita el área digital. Los datos son el principal asset que tiene cualquier tipo de compañía. Nosotros decimos que los datos son el petróleo que mueve el mundo. El petróleo se refina muchas veces y sigue sacando derivados. Y con los datos pasa exactamente lo mismo.

Los datos hoy están en el centro de la economía digital. Y la economía digital maneja la economía global. Ahí entra la Inteligencia Artificial. Es una herramienta adicional a lo que ya existe. Pero se alimenta de datos. Por eso nuestra compañía ha crecido y estamos quizás en un punto de mucha relevancia porque la mayoría de las verticales, cualquiera sea, necesita servicios digitales para poder llevar adelante su negocio.

P.: ¿Qué implica para las empresas la irrupción de la IA como nueva etapa de la transformación digital?

D.S.: Es un gran desafío. Porque hoy las empresas van a tener que empezar a tener sí o sí una estrategia de datos, porque ya no pueden entrenar a una Inteligencia Artificial con todos los datos de la empresa porque seguramente van a empezar a necesitar algoritmos de IA para motivos específicos, como una fábrica que necesita una IA que vea cómo funciona la línea de producción, por ejemplo. Y no pueden tomar todos los datos de la fábrica para entrenarla. Tienen que buscar los datos de producción, segmentarlos y catalogarlos, y entrenarla con datos correctos para lograr el objetivo buscado. Ese es el desafío que se viene para las empresas.

En el futuro, el diferencial de las compañías en la economía digital será tener mejor estrategia de datos, porque los datos van a ser la fuente para todas las nuevas herramientas que se vienen.

Porque si una empresa no entrena a sus herramientas con los datos correctos del proceso en que necesita que la IA la ayude, lo más probable es que no logre la eficiencia que está buscando y necesita alcanzar.

Por eso decimos que la estrategia de datos dentro de la economía digital hoy se transforma en el gran diferencial entre las compañías. La calidad de los datos es fundamental para eso. Nosotros empezamos con infraestructura que básicamente son sistemas de almacenamiento, hardware para el datacenter, que ya viene con software y con IA.

P.: ¿En la oferta de Hitachi Vantara, el data center y la nube son opciones contrapuestas o se complementan?

D.S.: Hace 12 años estuve con un analista que me dijo que en 10 años esta empresa iba a desaparecer porque todo se haría en la nube y no se usarían más los data centers. Pero ahora veo que la facturación de Hitachi Vantara es mayor que hace 10 años.

Es cierto que la nube vino para quedarse y claramente es una herramienta potente porque es muy flexible y sencilla de implementar. Pero hay muchas aplicaciones que no tienen mucho sentido correr en la nube, sobre todo en algunas empresas grandes.

Por eso, nosotros creemos que la arquitectura que va a prevalecer será la nube híbrida , que es básicamente tener cosas en la nube y otras en el data center, con software e infraestructura que permita ir y volver de un lugar a otro, que sea flexible según las necesidades de cada empresa.

Nosotros hoy trabajamos en el tope de la pirámide con las empresas más grandes del mundo, bancos, telcos, y casi todos usan esta estrategia , tienen un sistema de nube híbrida y mantienen su data center.

P.: ¿Cuál es entonces la apuesta tecnológica de la compañía?

D.S.: Nuestra propuesta apunta a lo híbrido. No somos proveedores de nube. No damos ese servicio. Pero tenemos una infraestructura muy moderna con software que permite incluso que las empresas lo puedan implementar en un proveedor de nube. Pueden tener la misma infraestructura que tienen en su data center dentro de la nube. Y hacer ese movimiento de datos ida y vuelta en forma transparente. Esto es parte de la nueva plataforma que lanzamos que se llama Hitachi Virtual Storage Platform One.

P.: ¿Hay diferencia de costos entre usar la nube o instalar un data center?

D.S.: La nube pertenece a cuatro o cinco proveedores globales y es privada, aunque se habla de nube pública. Hay que pagar un contrato mensual para tener la información ahí. Por eso, también a nivel económico la nube híbrida te permite poder balancear tus tarifas. Esto le da a las empresas la posibilidad de tener un control sobre sus costos y no depender 100 por ciento de un tercero.

P.: ¿Cómo están actualmente las operaciones de Hitachi Vantara en la región?

D.S.: La fortaleza global de Hitachi está en aquellas verticales que necesitan un servicio robusto de manejo de datos y de disponibilidad. Son las que dependen muy fuerte de la tecnología para operar, básicamente la banca, las telecomunicaciones, retail y algunas áreas de gobierno como agencias de impuestos y recaudación. Somos muy fuertes en esas verticales.

En América latina tenemos cinco oficinas: México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Además, tenemos distribuidores y partners que llevan nuestras soluciones al mercado en el resto de los países. Así logramos presencia casi en el 100 por ciento de los países de la región. Llegamos a nuestros clientes en forma directa y a través de un set de distribuidores y partners especializados. Y tenemos alianzas con compañías globales y otras que son integradores de sistemas grandes que usan nuestra tecnología para llevar soluciones para sus clientes.

P.: ¿Y en Argentina específicamente?

D.S.: En Argentina tenemos más de 30 años. Estamos en telecomunicaciones, en el sistema financiero, en el sector público. También tenemos clientes en seguros y bancos de segunda línea. Hoy en día, con la nueva dinámica de la economía digital, la tecnología ya no está disponible sólo para los grandes players. Diría que casi todo el mercado necesita la tecnología. Y en Argentina tenemos soluciones que van realmente desde el inicio, a nivel de entrada, para empresas pequeñas, hasta soluciones bien robustas para grandes compañías.

P.: ¿Cómo es la sinergia con Hitachi Energy?

D.S.: Hitachi Energy tiene una oficina grande en Argentina. Somos complementarios. Ellos trabajan en el costado energético y en data center; y nosotros trabajamos en las cosas que van dentro del data center.

La principal sinergia se ve en la eficiencia de nuestros equipos. Hitachi tiene una filosofía de trabajo ambiental en todo su grupo. No solo tenemos la certificación interna sino que también se desarrollan los productos tratando de buscar el objetivo de carbono neutral para los próximos diez años.

La diferencia entre la infraestructura que proveemos nosotros comparada con un promedio del mercado es que se trata de lograr la eficiencia energética. Data Center es la primera o segunda industria que más consume electricidad en Estados Unidos. No sólo por la electricidad que necesita para su funcionamiento interno sino porque lo que necesita para disipar el calor.

Nuestras máquinas en promedio consumen menos de la mitad que el promedio de la industria y también ocupan mucho menos espacio físico. El metro cuadrado de data center con todo lo que lleva es muy caro. No es lo mismo poner una solución que se despacha en un rack que en tres. No solo por el consumo sino por el uso de superficie.

P.: ¿Cómo influyen los objetivos de sustentabilidad?

D.S.: Ahí es donde hacemos mucha sinergia dentro del grupo. Nuestras soluciones son muy eficientes. Tenemos una herramienta que calcula la emisión de carbono que la empresa va a tener o que puede ahorrar cuando reemplace su equipo con una solución nueva de Hitachi. Eso es muy importante para cualquier compañía que está buscando el triple impacto. Y además cuánto va a ser la diferencia en el consumo. Y todo eso representa mucho dinero.

Algunas empresas cuando van a comprar una solución no analizan el famoso TCO (Total cost of ownership), analizan sólo el costo de adquisición. Y la realidad es que un equipo nuestro en promedio está en producción entre cinco y siete años, si la empresa compra una máquina que consume la mitad que la que reemplaza la realidad es que el diferencial en el costo es muy grande.

Hoy hay una tendencia de triple impacto muy fuerte entre las compañías , así que no solo lo hacen por ahorro energético sino también por compromiso ambiental. Ahí se puede ver el gran valor de ser un holding, porque tenemos conocimiento de muchas áreas de la industria y tomamos por ejemplo conocimientos de la energía para hacer nuestros productos mucho más eficientes.

P.: ¿Cómo están transitando el 2024 en la región?

D.S.: Dentro de los negocios del grupo, América latina es una región realmente estable. El ritmo de crecimiento depende del año, pero siempre es cercano a los dos dígitos. La economía digital está traccionando mucho esto.

Lo positivo de la región es que es heterogénea y nos permite tener un balance entre las situaciones de los diferentes países. Algunos crecen a veces y otros no. Este complemento nos permite como tenemos presencia en casi todos, podemos ir compensando las diferentes olas. Así se genera una operación muy estable y con un crecimiento constante. Este año fue así. Los países más grandes para la operación son Brasil y México, pero Argentina ya es el tercero junto con Colombia.

P.: ¿Y qué pasó en particular en Argentina?

D.S.: Puntualmente en Argentina ha sido un buen año y esperamos terminarlo así. Entre los motivos para esto tiene que ver la coyuntura. Básicamente, había hasta el año pasado un tema de restricción para las importaciones. Si bien nosotros siempre operamos pero había algunas demoras para tener aprobaciones para importar.

En algún momento esas aprobaciones se empezaron a demorar y eso generó que en el último año hubiera un pequeño gap tecnológico en algunas compañías que necesitaban hacer renovación y que no estaban pudiendo hacerlo.

Este año se hizo un catch up de todo esto. Muchas empresas que venían con algunas demoras aprovecharon para hacer las actualizaciones del caso. Para nuestro negocio el principal cambio en cuanto a coyuntura fue que hoy hay permiso para importar sin tanta demora y un esquema de pagos establecido que permite empezar a planificar. Hay más certidumbre y eso no sólo abrió la demanda sino que permitió que nosotros pudiéramos traer los productos más rápido y entregarlos.

Una tecnología nueva mejora mucho la estabilidad y la eficiencia de las empresas y permite ganar competitividad. Eso lo vimos este año en casi todas las industrias y tuvimos demanda en todos los sectores. Fue muy positivo. Y podemos decir que este año la Argentina ayudó bastante al resultado global en Latam.

P.:¿Qué perspectivas ven para 2025?

D.S.: La era de los datos llegó para quedarse. Y nosotros vamos a estar acá para ayudar a los clientes. Nuestra previsión para 2025 sigue siendo muy buena. Estamos en la era de la IA. Van a empezar a llegar soluciones cada vez más amplias. Hoy en día están más apuntadas a satisfacción del cliente, bot, soluciones bien genéricas.

Ahora se está trabajando para tener soluciones de nicho para determinadas industrias que ayuden a tomar decisiones de negocios. Y eso va a empezar a llegar. La demanda de nuestros productos y soluciones no va a parar. Somos muy optimistas.