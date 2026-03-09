Nintendo demanda al gobierno de EEUU por los aranceles de Donald Trump + Seguir en









Más de 1000 empresas han emprendido acciones legales contra el gobierno estadounidense por los aranceles, incluyendo la empresa japonesa.

Nintendo emprendió acciones legales contra la administración de Donald Trump por los controvertidos aranceles a productos extranjeros.

El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que le permitía aplicar aranceles a los bienes importados a Estados Unidos. Afirmó que la medida "devolvería la riqueza a Estados Unidos", pero la noticia provocó una caída en la bolsa mundial, y los mercados estadounidenses tuvieron su peor día desde la pandemia.

Los expertos en videojuegos advirtieron que los aranceles perjudicarían gravemente al sector, y los usuarios de Xbox y PlayStation han tenido que pagar más por las consolas y accesorios desde su implementación. Las reservas de Nintendo Switch 2 también se retrasaron debido a los aranceles.

En febrero, la Corte Suprema dictaminó que Trump se había excedido con los aranceles y, a principios de este mes, se informó que el gobierno estadounidense podría verse obligado a devolver los 130 000 millones de dólares recaudados el año pasado. En respuesta, Trump ha amenazado con aplicar nuevos aranceles del 15% a los productos extranjeros a finales de esta semana.

La demanda de Nintendo y otras empresas contra el gobierno de Estados Unidos Más de 1000 empresas han emprendido acciones legales contra el gobierno estadounidense por los aranceles, incluyendo a Nintendo. "Esta acción se refiere a la iniciación y administración por parte de los demandados de medidas comerciales ilegales que, hasta la fecha, han resultado en la recaudación de más de 200 000 millones de dólares en aranceles sobre las importaciones de casi todos los países", escribieron los abogados. "Todos los aranceles recaudados deben ser reembolsados con intereses".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Wario64/status/2029987435036438870?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029987435036438870%7Ctwgr%5Eb650bf952f138d45ffba3fe700f37c1d92ab0e1f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fgaming-news%2Fnintendo-takes-legal-action-against-donald-trumps-tariffs-3933553&partner=&hide_thread=false Nintendo Suing U.S. Government Over Tariffs https://t.co/MmX2hKFzmThttps://t.co/IZ1Eq5Z3ny pic.twitter.com/ZSd2eqR7X0 — Wario64 (@Wario64) March 6, 2026 Un portavoz de Nintendo confirmó al portal Aftermath que había presentado la demanda pero que "no tenía nada más que compartir sobre este tema".