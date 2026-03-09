Arnold Schwarzenegger vuelve a sus clásicos con secuelas de "Depredador", "Comando" y "Conan" + Seguir en









El actor habló sobre su futuro en las franquicias que protagonizó entre los ochenta y noventas.

Schwarzenegger protagonizó dos películas como Conan.

Arnold Schwarzenegger reveló durante una conversación en el Arnold Sports Festival de este año en Columbus, Ohio, que está en conversaciones para regresar a tres de sus franquicias de acción más icónicas: Depredador, Conan el Bárbaro y Comando.

"Hicieron otra versión de 'Depredador' y el director [Dan Trachtenberg] ha hecho un trabajo excelente. Ahora quiere que participe en la próxima. Ya lo hemos hablado" —dijo Schwarzenegger entre aplausos del público de la convención—. "De hecho, Fox Studios ha redescubierto a Arnold. Me han dicho: "Queremos que hagas 'Depredador'; acabamos de recibir un guion para que hagas 'Comando 2'".

Respecto a Conan, Schwarzenegger dijo que el estudio “acaba de contratar a un fantástico escritor/director que hizo las últimas cuatro películas de Tom Cruise para escribir y dirigir ‘King Conan’”. Parecería que el actor se refiere a Christopher McQuarrie, quien ha colaborado con Cruise en la reciente serie de películas de “Misión: Imposible”.

Cómo será el regreso de Arnold Schwarzenegger al universo de Conan “No lo escriben como si tuviera 40 años. Lo escriben para que sea apropiado para mi edad. Seguiré entrando y daré una paliza, pero será diferente. Con 'El Rey Conan', es una historia antigua y genial: Conan fue rey durante 40 años y ahora lo obligan a abandonar el reino, y hay conflicto, por supuesto, pero de alguna manera regresa y hay todo tipo de locura, violencia, magia, criaturas y cosas así. Y ahora, por supuesto, hay todo tipo de efectos especiales. El estudio tiene mucho dinero para hacer esas películas realmente grandes, así que estoy deseando ver todos esos proyectos”, aseguró el actor al portal Variety.

Schwarzenegger interpretó a Conan en Conan el Bárbaro de 1982 y Conan el Destructor de 1984, lo que le dio su primera gran franquicia de películas de acción. Hollywood intentó relanzar Conan en 2011 con Jason Momoa en el papel principal, pero la película fue un fracaso de taquilla, con una recaudación mundial de 63 millones de dólares, con un presupuesto de producción estimado de 90 millones.