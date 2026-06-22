Un invento esperado por millones: la nueva lata que cambia la forma de servir cerveza + Agregar ámbito en









Un desarrollo japonés propone una experiencia distinta y está pensado para mejorar uno de los detalles más importantes para los fanáticos de esta bebida.

Este es el invento definitivo para los fanáticos de la cerveza. Magnific

La manera de disfrutar una cerveza es un hábito que se mantiene desde hace décadas. De todas formas, un grupo de diseñadores decidió cuestionar uno de los aspectos más comunes de la bebida y desarrollar un invento que promete mejorar la experiencia a la hora de tomarla.

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El objetivo principal no se enfoca en cambiar la bebida, sino en perfeccionar la forma en la que la espuma llega al vaso. El proyecto nació en Japón, un país donde hay toda una cultura con respecto a la cerveza lager y en donde la presentación final es tan importante como el sabor.

Lata de cerveza Nendo El invento que va a cambiar la manera en la que disfrutas tu cerveza. Gentileza - Nendo

Diseño de doble pestaña: de qué trata el innovador envase El desarrollo fue creado por el estudio japonés Nendo y parte desde la idea de mejorar la calidad de la espuma al momento de servir una cerveza lager. La propuesta incorpora dos pestañas independientes en la parte superior de la lata, cada una con una función específica y un orden de apertura determinado.

Los diseñadores fijaron el objetivo de alcanzar una proporción ideal de 70% de cerveza líquida y 30% de espuma. Para llegar a ese resultado, el equipo analizó cómo se generan las burbujas dentro del envase y detectó dos fenómenos particulares.

Por un lado, aparecen pequeñas burbujas cuando la lata se abre. Y por el otro, la fricción entre el líquido y las paredes internas del envase provoca una segunda formación de espuma a la hora de servirla. Los investigadores observaron que la cantidad de espuma aumentaba cuando la abertura permanecía parcialmente habilitada en lugar de quedar completamente abierta y a partir de esa conclusión, diseñaron una lata con dos etapas de uso. La primera pestaña libera una abertura reducida que permite servir aproximadamente la mitad del contenido, generando una espuma más abundante. Después, el consumidor debe esperar unos segundos para que las burbujas se estabilicen y recién después abrir la segunda pestaña, que habilita la salida completa del producto para terminar el servicio. La intención es que el resultado final se parezca más a la experiencia que ofrecen algunos sistemas de cerveza tirada en bares. Embed - foam-can Paso a paso: cómo servir cerveza como un profesional Más allá de la nueva lata, ya existen técnicas que permiten mejorar considerablemente la experiencia al momento de servir una cerveza en casa, si se siguen los siguientes pasos: Preparar correctamente el vaso: el recipiente debe estar perfectamente limpio. Antes de servir la bebida, lo mejor es enjuagarlo con agua fría para que el líquido se deslice mejor y evite una formación descontrolada de espuma. Aconsejan evitar los vasos completamente congelados, ya que las temperaturas extremas alteran las características naturales de la bebida. Inclinar el recipiente a 45 grados: la técnica clásica empieza con una inclinación de 45 grados, la botella o la lata deben mantenerse cerca del borde, aunque sin tocar el vidrio por una cuestión de higiene. El líquido debe deslizarse sobre una de las paredes internas del vaso durante la primera parte. Enderezar el vaso a mitad del llenado: cuando el vaso alcanza aproximadamente la mitad de su capacidad, es momento de ponerlo en posición vertical. A partir de ese instante, el chorro puede dirigirse hacia el centro para favorecer la aparición de espuma. Respetar la temperatura adecuada: las variedades ligeras se disfrutan más frías, mientras que las cervezas con mayor cuerpo desarrollan mejor sus aromas cuando se sirven al natural. Hay que tener en cuenta que un exceso de frío puede ocultar matices de sabor y disminuir la percepción aromática. Darle valor a la espuma: la espuma actúa como una barrera natural entre la cerveza y el aire, lo que ayuda a conservar la carbonatación y favorece la liberación gradual de los aromas. Por ese motivo, los expertos coinciden en que servirla de manera correcta puede cambiar totalmente la experiencia final.

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