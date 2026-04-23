Venden más de 100 autos por mes y buscan profesionalizar el mercado automotor + Seguir en









El recorrido de Jerónimo Burgos muestra cómo el aprendizaje práctico, la lectura del mercado y el uso estratégico del contenido pueden transformar un negocio tradicional en una operación profesionalizada.

En un mercado automotor en transformación, comienzan a consolidarse modelos que buscan ordenar y profesionalizar la experiencia de compra y venta de vehículos. En ese contexto surge Flipping Cars, la empresa fundada por Jerónimo Burgos, que en poco tiempo escaló a más de 100 operaciones mensuales a partir de un enfoque centrado en la estructura comercial, la flexibilidad operativa y el uso estratégico del contenido.

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El recorrido de Burgos comenzó desde muy joven, con sus primeras experiencias comerciales. “A los 16 años hice mi primera operación con un auto. Ahí entendí que no era sólo comprar y vender, sino saber armar bien cada negocio”, explica. Ese aprendizaje dio origen a un modelo que en 2024 tomó forma de empresa.

Hoy, Flipping Cars cuenta con un equipo de más de 35 personas y una operación que integra agencia, depósito y taller propio. Su propuesta combina compra y venta directa, intermediación y toma de permutas, con un foco puesto en la construcción de cada operación, entendiendo que el valor no está en el vehículo en sí, sino en cómo se estructura cada negocio.

Esa lógica también se traslada al trabajo sobre cada unidad: la empresa incorpora procesos de detailing y restauración para asegurar que los vehículos lleguen en óptimas condiciones. Este proceso, a su vez, se convierte en parte del contenido que comparten en redes sociales, donde muestran de manera abierta cómo se prepara cada auto antes de su venta.

En ese sentido, el uso del contenido se consolida como uno de sus principales diferenciales. No sólo funciona como canal de visibilidad, sino también como herramienta de transparencia: Flipping Cars expone cómo trabaja, qué decisiones toma y cómo se construye cada operación, facilitando la confianza y la toma de decisiones de los clientes.

Sobre esa base, el modelo se apoya en un vínculo de largo plazo con el cliente. Cada operación no se entiende como un cierre aislado, sino como el inicio de una relación, donde la recompra, la recomendación y la posibilidad de ofrecer nuevas oportunidades de negocio forman parte central de la propuesta. En un contexto impulsado por el regreso del crédito y la digitalización, las empresas que logran estructurar operaciones y mejorar la experiencia del cliente empiezan a marcar el ritmo del sector. Flipping Cars proyecta expandirse en el AMBA y consolidarse como una de las agencias multimarca más relevantes del país. “Hoy no alcanza con operar bien. Tenés que entender el mercado, comunicar lo que hacés y estructurar cada parte del negocio. Eso aplica para cualquier rubro”, concluye Burgos.