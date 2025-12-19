Una memecoin cambió su vida: el trader que ganó millones con una criptomoneda nacida de una estafa

Una operación inesperada dentro del mundo de las criptomonedas muestra cómo un activo surgido del engaño puede generar millones en cuestión de horas.

Un giro inesperado del mercado convirtió el caos digital en una oportunidad que pocos supieron aprovechar.

El ecosistema de las criptomonedas vuelve a demostrar su capacidad para generar historias extremas, donde el riesgo y la oportunidad conviven a gran velocidad. En este caso, una operación puntual derivó en una ganancia de millones gracias a una memecoin que surgió a partir de un episodio de hackeo y engaño digital .

Lo que comenzó como una estafa vinculada a una cuenta oficial comprometida terminó transformándose en un fenómeno comunitario inesperado. La reacción colectiva del mercado, sumada a decisiones rápidas de un trader anónimo , dio lugar a una de las historias más llamativas del año dentro del universo cripto.

El origen del token 4 se remonta a un ataque de phishing que afectó a una cuenta oficial vinculada a una de las principales redes blockchain. A partir de ese acceso indebido, el atacante promocionó una nueva memecoin que, en un primer momento, parecía destinada a desaparecer tras el engaño.

Entre memes, operaciones rápidas y criptomonedas volátiles, una jugada precisa bastó para transformar una estafa digital en millones inesperados.

Sin embargo, el desenlace fue distinto al habitual. Una vez recuperado el control de la cuenta comprometida, el token no fue eliminado y comenzó a circular libremente . La comunidad cripto decidió apropiarse del activo como una forma de ironizar sobre el ataque y convertir el episodio en un símbolo colectivo.

Ese proceso de apropiación comunitaria impulsó un fuerte aumento en el volumen de operaciones. En pocas horas, el token pasó de ser una broma vinculada a una estafa a convertirse en uno de los activos más comentados y negociados dentro de la red.

La viralización se vio reforzada por menciones públicas y por el seguimiento de plataformas especializadas, que identificaron un movimiento inusual de inversores con alto rendimiento. Así, el token 4 logró instalarse como un fenómeno inesperado dentro del mercado.

De miles a millones: las ganancias de este trader

Uno de los primeros en detectar la oportunidad realizó una inversión inicial de tres mil dólares, equivalente a unos pocos memecoins. Gracias al salto abrupto en el valor del token, esa posición se transformó en una ganancia cercana a los 3 millones de dólares en cuestión de horas.

Aunque el trader vendió solo una parte de sus activos para asegurar beneficios, aún conserva una cantidad significativa de tokens. El caso volvió a encender el debate sobre la volatilidad extrema de las criptomonedas y la delgada línea que separa una estafa de una oportunidad extraordinaria.