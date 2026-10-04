Nokia 1100 vs. Nokia 300 Charge: qué cambia en el regreso del celular más icónico + Agregar ámbito en









HMD recuperó la fórmula de los primeros teléfonos con una batería enorme, botones físicos y funciones pensadas para quienes buscan desconectarse.

Nokia vuelve con un modelo que recupera varias ideas de sus equipos más recordados. Gentileza - HMD

El Nokia 1100 quedó en la memoria de millones de usuarios por su batería eterna, su resistencia y funciones simples que marcaron una época. Ahora, la marca HMD busca recuperar parte de esa esencia retro con un nuevo teléfono de teclas.

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En esta actualización, el Nokia 300 Charge se enfoca en las llamadas, los mensajes y la autonomía, pero suma algunas funciones actuales como el puerto USB-C y la posibilidad de cargar otros dispositivos.

El Nokia 300 Charge puede alcanzar hasta 40 días en espera y suma una batería de 3.700 mAh. Gentileza - @uandersonx Autonomía de 40 días y puerto USB-C: las novedades del nuevo modelo de HMD El nuevo Nokia 300 Charge tiene una fórmula mucho más simple que la de los celulares actuales. HMD lo presentó como un teléfono de teclas pensado para quienes priorizan llamadas, mensajes y una batería de larga duración.

Uno de sus principales atractivos es justamente la autonomía, ya que el equipo incorpora una batería de 3.700 mAh que puede alcanzar hasta 40 días en modo de espera y cerca de 38 horas de conversación. También incluye una linterna integrada y un puerto USB-C que no sirve solamente para recargar el teléfono. El dispositivo puede funcionar como una batería externa y cargar otros equipos con una salida de hasta 10 W.

Linterna, teclado físico y diseño sencillo mantienen vivo el espíritu que convirtió al Nokia 1100 en un clásico. Gentileza - Nokia La herencia del 1100: simplicidad, resistencia y diseño accesible La aparición del Nokia 300 Charge hizo inevitable la comparación con el histórico Nokia 1100. Aquel modelo se convirtió en uno de los celulares más vendidos de la historia y es recordado por una batería muy duradera, un diseño resistente y una experiencia mucho más simple que la de los teléfonos actuales.

También fue recordado por detalles que marcaron a toda una generación, como su linterna, su teclado de marcación múltiple y juegos como la famosa “culebrita”. El Nokia 300 Charge no busca copiarlo, la idea pasa por recuperar un equipo sencillo, con pocas distracciones y pensado para durar varios días sin depender constantemente de un cargador. La diferencia es que ahora incorpora soluciones más actuales, como USB-C y carga inversa para otros dispositivos. El nuevo modelo agrega USB-C y carga inversa, dos diferencias importantes frente al teléfono original. Gentileza - @MeuSmart ¿Conviene comprar el modelo clásico o apostar por la versión de 2026? Todavía se pueden encontrar Nokia 1100 originales usados entre coleccionistas y en plataformas como eBay o Mercado Libre. Hoy en día, su atractivo pasa principalmente por la nostalgia y por conservar uno de los teléfonos más emblemáticos de principios de los 2000. El Nokia 300 Charge toma esa misma idea de simplicidad y la adapta a necesidades actuales. La autonomía de hasta 40 días en espera, la batería de 3.700 mAh, la linterna y la carga USB-C lo vuelven una opción más práctica para quien busca un celular básico para usar todos los días.

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