Jordania, uno de los rivales de Argentina en el Mundial 2026, cayó en la final de la Copa Árabe

El conjunto asiático acarició la victoria pero Marruecos empató el encuentro sobre el final y luego logró anotar el gol de la victoria en el alargue.

Marruecos dio vuelta una final épica y se consagró campeón de la Copa Árabe.

La selección de Jordania, uno de los tres rivales de Argentina en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos , México y Canadá 2026, sufrió este jueves una derrota agónica en la final de la Copa Árabe ante Marruecos este jueves y se fue de Qatar con las manos vacías.

El combinado asiático estuvo a punto de quedarse con el título, ya que vencía a su rival por 2-1 a falta de minutos para el final , aunque Marruecos terminó empatando el encuentro con un gol sobre el final y en el alargue anotó otro tanto para quedarse con la victoria por 3-2.

El partido se llevó a cabo en el estadio Lusail de Qatar , mismo escenario en el que la "Scaloneta" se consagró campeona del mundo en 2022.

El encuentro se rompió de manera temprana con un golazo que dio la vuelta al mundo. A los cuatro minutos de juego, Oussama Tannane sorprendió con un remate desde atrás de la mitad de la cancha, aprovechando que el arquero Yazeed Abulaila estaba adelantado, y marcó un gol impresionante para poner en ventaja a Marruecos .

Pese al impacto inicial, Jordania logró reponerse en el complemento y dio vuelta el resultado con un doblete de Ali Olwan, primero de cabeza y luego desde el punto penal.

Cuando parecía que no había tiempo para más, Abderrazak Hamdallah convirtió el gol del empate a los 87 minutos después de un córner que terminó con una serie de rebotes dentro del área.

En el alargue, Jordania volvió a festejar, pero el VAR anuló el gol por una mano previa, y poco después Hamdallah selló su doblete para decretar el 3-2 definitivo a favor del seleccionado africano.

De esta manera, Marruecos se consagró campeón de la Copa Árabe y Jordania debió conformarse con el subcampeonato, aunque dejó una imagen competitiva de cara al futuro.

Cuándo jugará Argentina contra Jordania en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Jamal Sellami será rival de la Argentina en la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El partido se disputará el sábado 27 de junio a las 23.00 (hora argentina) en el Dallas Stadium, en la ciudad de Arlington.

Antes, Argentina jugará ante Argelia el martes 16 de junio (Kansas City o San Francisco Bay Area), mientras que el segundo partido será el lunes 22 ante Austria.