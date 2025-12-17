Warner Bros. Discovery insta a los accionistas a rechazar la oferta hostil de Paramount en favor de Netflix

Warner Bros. Discovery instó hoy a los accionistas a rechazar la propuesta hostil de adquisición de 108 mil millones de dólares de Paramount , afirmando que la oferta previamente aceptada de Netflix sigue siendo superior.

En una carta de tres páginas, WBD expuso sus preocupaciones sobre varios aspectos de la oferta de Paramount. Uno de sus principales problemas es la reiterada insistencia de Paramount en que su oferta está respaldada por la fortuna de la familia Ellison. Larry Ellison , padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison , es uno de los inversores financieros de la transacción y, como cofundador del gigante tecnológico Oracle , uno de los hombres más ricos del mundo. RedBird Capital , Apollo y tres fondos soberanos de inversión de Oriente Medio se encuentran entre los demás inversores en la operación.

“La propuesta más reciente de PSKY incluye un compromiso de capital de 40.650 millones de dólares, para el cual no existe ningún tipo de compromiso de la familia Ellison”, dice la carta, refiriéndose a Paramount por su símbolo bursátil. “En su lugar, proponen que se basen en un fideicomiso revocable desconocido y opaco para garantizar la financiación de este acuerdo crucial. A pesar de que WBD les ha reiterado repetidamente la importancia de un compromiso de financiación total e incondicional por parte de la familia Ellison, y a pesar de sus amplios recursos, así como de las múltiples garantías de PSKY durante nuestro proceso de revisión estratégica de que dicho compromiso se concretaría, la familia Ellison ha decidido no respaldar la oferta de PSKY”.

Los documentos proporcionados por Paramount relacionados con el fideicomiso revocable, agregó la carta, “contienen lagunas, vacíos legales y limitaciones que ponen en riesgo a usted, nuestros accionistas y a nuestra empresa”.

Antes de que la pugna por WBD se intensificara a principios de este año, WBD había decidido dividirse en dos compañías: una centrada en estudios y operaciones de streaming, y la otra en las cadenas de cable en declive. Los planes prevén que la división se produzca para el tercer trimestre de 2026. Si Netflix supera a Paramount, Discovery Global Networks se escindirá y Netflix adquirirá Warner Bros.

Junto con el rechazo a Paramount, que se esperaba, WBD también divulgó nuevos detalles sobre su proceso de fusiones y adquisiciones en una presentación independiente. Dicho documento incluye una extensa cronología de las transacciones entre los principales interesados, revelando el interés en los activos de WBD, que incluyen Warner Bros., HBO y CNN, de dos empresas previamente no reveladas. Ninguna de ellas se identifica más allá de las descripciones de "un holding privado y una firma de inversión global" y "una empresa de medios estadounidense".

Aunque en los últimos meses surgieron informes sobre otros pretendientes, como Amazon y Apple, la principal contienda se había decidido públicamente entre Netflix, Paramount y Comcast. Tras la aceptación de la oferta de Netflix, Comcast se retiró.

Además de las preocupaciones sobre el respaldo de Ellison, la junta directiva de WBD también señaló otros problemas con la propuesta actual de Paramount. Por un lado, la diferencia entre las ofertas competidoras que superan los obstáculos regulatorios es "irrelevante", al menos en opinión de la junta.

La carta a los accionistas también calificó la oferta de "ilusoria" porque otorga a Paramount "el derecho a modificar la oferta en cualquier aspecto (incluido el precio de la oferta)". Dado que las aprobaciones regulatorias globales probablemente requieran de 12 a 18 meses para completarse, "nada en esta estructura ofrece a WBD certeza alguna en el acuerdo", afirma la carta. La oferta de Paramount, concluye, "presenta un nivel de riesgo insostenible y posibles desventajas para los accionistas de WBD".

La oferta de Netflix

Los codirectores ejecutivos de Netflix, Greg Peters y Ted Sarandos, enviaron su propia carta a los accionistas de WBD el miércoles, reafirmando su confianza en la oferta de 82.700 millones de dólares.

"Este fue un proceso competitivo que brindó el mejor resultado para los consumidores, creadores, accionistas y la industria del entretenimiento en general", declaró Sarandos. "Netflix y Warner Bros. se complementan, y nos entusiasma combinar nuestras fortalezas con su división cinematográfica, su estudio de televisión de clase mundial y la icónica marca HBO, que seguirá centrándose en la televisión de prestigio. También estamos plenamente comprometidos con el estreno de las películas de Warner Bros. en cines, con una ventana de exhibición tradicional, para que el público de todo el mundo pueda disfrutarlas en pantalla grande".

La respuesta de Warner a la oferta de Paramount, recibida el 8 de diciembre, es solo el último paso de un proceso gradual. Se espera que Paramount aumente su oferta y Netflix podría hacer lo mismo.