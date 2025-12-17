UFC: Kevin Vallejos es el tercer argentino en ingresar los rankings oficiales a puro nocaut y hace historia

El peleador argentino de artes marciales mixtas Kevin Vallejos accedió a la decimotercera posición del ranking de los 15 mejores peleadores del peso pluma en la actualidad de la Ultimate Figthing Championship (UFC) , la mayor promotora de artes marciales mixtas.

El "Chino" es el tercer atleta nacional en alcanzar estas posiciones, habiendo sido el primero Santiago Ponzinibbio , histórico wélter argentino, y Ailín “Fiona” Pérez , que actualmente se encuentra en la octava posición del peso gallo femenino.

En un buen momento para las artes marciales argentinas en la UFC, el ascenso de Vallejos en el ranking tras tres peleas en la organización, habiendo ganado todas ellas, es una gran noticia de cara al sueño del primer campeón mundial de la firma nacido en el país.

Kevin Vallejos se perpetuó en la historia nacional en la UFC, al acceder al ranking de los mejores peleadores en su categoría, el peso pluma.

Nacido en Mar del Plata en diciembre de 2001, Vallejos debutó en el deporte a los 20 años, haciéndose paso entre las promotoras de MMA de mayor prestigio del país y con un historial de 11 peleas ganadas, con ocho nocauts y una sumisión, hasta su debut en la serie de contendientes a la UFC.

La misma es denominada “Dana White’s Contender Series” (DWCS), siendo White el CEO de la empresa y convoca a algunos de los peleadores más prometedores del mundo, habitualmente jóvenes, para pelear frente al empresario mencionado. Quienes hagan los méritos suficientes, se ganarán un contrato en su firma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UFCEspanol/status/1838762236212580558&partner=&hide_thread=false Argentina! Kevin Vallejos se lleva un contrato! #DWCS pic.twitter.com/ZoohlliAwi — UFC Español (@UFCEspanol) September 25, 2024

Su debut en la DWCS fue con la única derrota de su carrera, enfrentando a un peleador del calibre del brasileño Jean Silva, cinco años mayor y miembro del prestigioso equipo “Fighting Nerds”, ante quien tuvo un duelo parejo pero fue derrotado por decisión unánime.

Vallejos volvió a pelear en el país, en la organización Samurai Fight House, con dos nuevos triunfos antes de que suene la campana, hasta que tuvo su segunda chance en la DWCS, y no la desaprovechó. Se midió al estadounidense Cam Teague, que aceptó la pelea a corto aviso, y fue abrumadoramente superior.

Haciéndose fuerte en el boxeo, la disciplina que mejor domina, Vallejos dominó a Teague con los swings y ganchos al hígado, para dejarlo sin aire y luego finalizarlo con una combinación a la cabeza.

Embed Absolutely NASTY COMBOS by Kevin Vallejos to get the 1st round TKO of Cam Teague#DWCS #UFC



pic.twitter.com/dvT8TlXWO5 — Combat Casuals (@Combat_Casuals) September 25, 2024

Semejante actuación lo hizo ganador de su primer contrato en UFC, debutando en la empresa en marzo de este año, ante el coreano Seung Woo Choi, contra quien tuvo un combate de comienzo lento hasta que pudo meter un gran directo de derecha, que sentó a su oponente y, algunos segundos después, lo volvió a derribar con un gancho a la mandíbula, para que el árbitro detenga la pelea.

Embed The finishes keep coming at #UFCVegas104. Kevin Vallejos finishes Seung Woo Choi in the opening round. pic.twitter.com/YwMzXnqaQW — Superbeast MMA (@Superbeast_MMA) March 15, 2025

Luego de vencer al estadounidense Danny Silva por puntos en agosto, un 2025 gigante para el argentino fue coronado este sábado, cuando la UFC lo emparejó con el georgiano Giga Chikadze. Enfrentando a un rival 13 años mayor, que tenía 13 centímetros de ventaja y un estilo completamente diferente, Vallejos no se achicó ante el mayor desafío de su carrera.

Tomándose la pelea con calma, luego de un primer round disputado, el georgiano empezaba a imponerse con sus particulares patadas al hígado, aunque los golpes del argentino empezaban a hacer mella.

El nocaut llegó luego de un minuto y medio de la segunda ronda, cuando Vallejos sorprendió a su altanero rival con un puñetazo giratorio que lo hizo ir a la lona, para que el “Chino” remate la victoria con una serie de codazos en el suelo.

Embed Kevin Vallejos with the SPINNING BACKFIST pic.twitter.com/NjlsCxLiTO — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) December 14, 2025

Siendo ganador del bono a la "mejor actuación de la noche" (50 mil dólares extra), Vallejos abrió el martes con la noticia de que es considerado el decimotercer mejor peleador del peso pluma de la UFC.

Además, su estilo aguerrido y espectacular, convertido en un auténtico noqueador, es muy bien valorado por Dana White, por lo que el marplatense podría poner su nombre en la lista de candidatos al título, que actualmente posee el australiano Alexander Volkanovski, más temprano que tarde, en caso de que los resultados se mantengan.