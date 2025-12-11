Donald Trump dice que CNN debería venderse como parte del acuerdo con Warner Bros Discovery

Trump ha criticado abiertamente a CNN, calificándola frecuentemente de "noticias falsas" y acusándola de cobertura sesgada en su contra.

El presidente de EEUU se metió en la conversación sobre la fusión de gigantes de los medios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo el miércoles que la cadena de noticias CNN debería venderse como parte de un acuerdo para su empresa matriz Warner Bros Discovery , tras darse a conocer la noticia de una venta por separado en la negociación con Netflix .

"CNN debería venderse" , dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. Trump ha criticado abiertamente a CNN, calificándola frecuentemente de "noticias falsas" y acusándola de cobertura sesgada en su contra. Ha descrito a CNN como "una de las peores del sector" y se ha burlado de sus índices de audiencia, calificándolos de "tan bajos que ya ni siquiera cuentan ni son relevantes".

Warner Bros. aceptó una oferta de Netflix la semana pasada , lo que llevó a Paramount a presentar una oferta hostil el lunes.

La propuesta de adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix incluye activos como HBO, pero el acuerdo excluye CNN y otras cadenas de cable de la compañía. Se espera que estos activos de cable, como CNN, TNT y TBS , se escindan en una entidad independiente antes de la fusión.

La oferta de Paramount cubre toda la compañía Warner Bros, y el CEO de Paramount, David Ellison (hijo del multimillonario y aliado de Trump, Larry Ellison ) ha enfatizado que su oferta en efectivo ofrece un camino más claro a través de los reguladores e integraría a CNN con CBS News .

Los asesores legales de Warner Bros. informaron al abogado de Paramount que la junta directiva consideró negativa la ausencia de un respaldo total por parte de la familia de Ellison, a pesar de la participación de fondos soberanos de inversión adinerados. El miércoles, Paramount envió una carta nuevamente a los accionistas de Warner Bros., indicando que ha conseguido toda la financiación necesaria para entregarles su oferta en efectivo de 30 dólares por acción.

Además de la participación de Ellison, Wall Street ha expresado su preocupación por el papel financiero del yerno de Trump, Jared Kushner, en el acuerdo, y si la influencia del presidente podría inclinar la balanza a favor de Paramount.

Trump declaró a la prensa el lunes que no había hablado con Kushner sobre Warner Bros., y añadió que "ni Netflix ni Paramount son amigos míos". Un día antes, Trump había declarado que estaba tomando una decisión sobre la propuesta de Netflix de adquirir los estudios y activos de streaming de Warner Bros.