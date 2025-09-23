YPF presenta el Gran Premio YPF Infinia-200 Km de Buenos Aires

Se realizará los próximos 26, 27 y 28 de septiembre, en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez". Será la 19° edición de los tradicionales 200 Km de Buenos Aires.

Los próximos 26, 27 y 28 de septiembre, el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” será escenario de un hito único para el automovilismo argentino: la 19° edición de los tradicionales 200 Km de Buenos Aires, que este año llevará el nombre de Gran Premio YPF INFINIA.

Como empresa líder en energía, YPF reafirma su compromiso con la innovación y la máxima performance al asociarse con el TC2000, la categoría más tecnológica del país, que en esta temporada debuta con los SUV de nueva generación: autos de 500 caballos de potencia, aerodinámica de vanguardia y un espectáculo que marca un antes y un después en la historia de la competición.

El Gran Premio YPF INFINIA será también la oportunidad para que los fanáticos conozcan a los pilotos que forman los binomios que representan a los tres equipos oficiales de YPF en el TC2000, quienes buscarán brillar en la carrera más prestigiosa del calendario:

Matías Rossi – Santiago Urrutia

Emiliano Stang – Antonino García

Marcelo Ciarrochi – Juan Ignacio Teske

HONDA YPF RACING

Leonel Pernía – Ignacio Montenegro

Tiago Pernía – Diego Ciantini

ELAION AURO PRO RACING

Franco Vivian – Rafael Morgenstern

Facundo Aldrighetti – Leandro Juncos

Carrera

Además, esta cita vuelve a destacar la importancia del trabajo en equipo, con la tradicional exigencia del cambio obligatorio de pilotos en boxes, donde la precisión y la estrategia son tan decisivas como la velocidad en pista.

En el corazón de esta asociación está el combo infalible de productos YPF que potencia cada vuelta:

YPF INFINIA, el combustible que garantiza el máximo rendimiento de los motores. El mismo que se usa en la calle, es el mismo que utilizan los pilotos en el autódromo.

el combustible que garantiza el máximo rendimiento de los motores. El mismo que se usa en la calle, es el mismo que utilizan los pilotos en el autódromo. YPF ELAION AURO, la línea de lubricantes sintéticos de última generación, que protege y eleva la performance en condiciones extremas.

Carrera

Ambos productos son protagonistas de la categoría y acompañan a los autos en el desafío más importante del año, llevando la innovación de YPF del laboratorio a la pista.

El evento se disputará en el circuito Nº9 del Gálvez y tendrá un condimento especial: será el último gran espectáculo nacional antes de que el mítico escenario porteño cierre temporalmente sus puertas para iniciar obras de modernización, de cara a recibir categorías internacionales.

Con un fin de semana a pura adrenalina, que también incluirá competencias del Top Race YPF INFINIA, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, los 200 Km de Buenos Aires se consolidan como una cita histórica en la que YPF invita a vivir la potencia, la innovación y la pasión por el automovilismo argentino