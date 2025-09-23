YPF presenta el Gran Premio YPF Infinia-200 Km de Buenos Aires

Los próximos 26, 27 y 28 de septiembre, el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” será escenario de un hito único para el automovilismo argentino: la 19° edición de los tradicionales 200 Km de Buenos Aires, que este año llevará el nombre de Gran Premio YPF INFINIA.
Se realizará los próximos 26, 27 y 28 de septiembre, en el Autódromo "Oscar y Juan Gálvez". Será la 19° edición de los tradicionales 200 Km de Buenos Aires.
Como empresa líder en energía, YPF reafirma su compromiso con la innovación y la máxima performance al asociarse con el TC2000, la categoría más tecnológica del país, que en esta temporada debuta con los SUV de nueva generación: autos de 500 caballos de potencia, aerodinámica de vanguardia y un espectáculo que marca un antes y un después en la historia de la competición.
El Gran Premio YPF INFINIA será también la oportunidad para que los fanáticos conozcan a los pilotos que forman los binomios que representan a los tres equipos oficiales de YPF en el TC2000, quienes buscarán brillar en la carrera más prestigiosa del calendario:
TOYOTA GAZOO RACING YPF INFINIA
- Matías Rossi – Santiago Urrutia
- Emiliano Stang – Antonino García
- Marcelo Ciarrochi – Juan Ignacio Teske
HONDA YPF RACING
- Leonel Pernía – Ignacio Montenegro
- Tiago Pernía – Diego Ciantini
ELAION AURO PRO RACING
- Franco Vivian – Rafael Morgenstern
- Facundo Aldrighetti – Leandro Juncos
Además, esta cita vuelve a destacar la importancia del trabajo en equipo, con la tradicional exigencia del cambio obligatorio de pilotos en boxes, donde la precisión y la estrategia son tan decisivas como la velocidad en pista.
En el corazón de esta asociación está el combo infalible de productos YPF que potencia cada vuelta:
- YPF INFINIA, el combustible que garantiza el máximo rendimiento de los motores. El mismo que se usa en la calle, es el mismo que utilizan los pilotos en el autódromo.
- YPF ELAION AURO, la línea de lubricantes sintéticos de última generación, que protege y eleva la performance en condiciones extremas.
Ambos productos son protagonistas de la categoría y acompañan a los autos en el desafío más importante del año, llevando la innovación de YPF del laboratorio a la pista.
El evento se disputará en el circuito Nº9 del Gálvez y tendrá un condimento especial: será el último gran espectáculo nacional antes de que el mítico escenario porteño cierre temporalmente sus puertas para iniciar obras de modernización, de cara a recibir categorías internacionales.
Con un fin de semana a pura adrenalina, que también incluirá competencias del Top Race YPF INFINIA, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, los 200 Km de Buenos Aires se consolidan como una cita histórica en la que YPF invita a vivir la potencia, la innovación y la pasión por el automovilismo argentino
