Se aprobó el bono extraordinario previsional, para determinados beneficiarios, y los incrementos de las jubilaciones, pensiones y de las asignaciones familiares para abril 2026.
¿Cuáles son los incrementos de abril para jubilaciones y asignaciones familiares?
El gobierno definió el porcentaje de aumento para los haberes previsionales del mes de abril, ratificando el bono extraordinario. Pot otra parte, se incrementó la prestación por desempleo al trabajador rural
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El gobierno reiteró el pago de un bono extraordinario y dispuso el incremento de los haberes previsionales y las asignaciones familiares, a cancelar durante abril 2026.
A partir del próximo 10 de abril se comenzarán a cancelar los haberes previsionales, las asignaciones familiares y las asignaciones universales con un incremento del 2,90 %. El aumento surge por aplicación de lo dispuesto por el DNU 274/24.
Bono extraordinario previsional
Mediante el Decreto 213/26 se reiteró el pago de un bono extraordinario previsional por un monto máximo de $ 70.000, que se abonará en abril de 2026, para:
- Jubilados y pensionados de leyes nacionales o provinciales
- Jubilados adultos mayores
- Pensiones no contributivas, por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más
- Demás pensiones no contributivas y graciables
Aquellos beneficiarios que cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado tendrán una ayuda de $70.000 y para quienes perciban un importe superior la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono.
La ayuda económica citada no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.
Incremento de los haberes previsionales y asignaciones familiares para abril 2026
En cumplimiento de lo dispuesto por el DNU 274/24, ANSES dispuso el incremento de los haberes previsionales puestos al cobro en abril 2026 tomando en cuenta la inflación del 2,90 % correspondiente a febrero pasado.
Mediante la Resolución 74/26 se dispusieron los siguientes haberes previsionales:
- Haber mínimo garantizado $ 380.319,31
- Haber máximo $ 559.188,80
- Base imponible mínima para aportes y contribuciones $128.091,45
- Base imponible máxima para aportes y contribuciones $4.162.912,57
- Prestación Básica Universal (PBU) $ 173.978,72
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será $ 304.255,45
Por otra parte, la Resolución 79/26 reguló el incremento de los rangos y montos de las asignaciones familiares aplicables en abril 2026, establecidos para los siguientes beneficiarios:
- Relación de dependencia y riesgos del trabajo
- Prestaciones por Desempleo
- Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino
- Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
- Asignaciones para protección social
- Monotributistas
- Titulares del Decreto 514/21
La percepción de un ingreso superior a $ 2.801.551por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las asignaciones familiares, aun cuando la suma de sus ingresos no supere el límite máximo de ingresos establecido. El monto tope familiar asciende a $ 5.603.102.
Actualizan la prestación por desempleo para el trabajador rural
El RENATRE incrementó en un 2% los montos de la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo para todos los trabajadores rurales, mediante la Resolución 31/26, resultando el importe de la prestación máxima en $ 374.954 y la mínima en $ 187.477 a partir del pasado 1° de abril.
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