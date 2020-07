"Sería útil reinstaurar la devolución del IVA en las compras con tarjetas"

En tanto para ampliar la base tributaria y evitar la evasión, a juicio de la contadora, sería beneficioso “reinstaurar un sistema de devolución de IVA por compra con tarjeta de débito, tarjetas de compra o consumo, etc.”.

Respecto de la futura reforma tributaria “el impuesto a las Ganancias debe tener mínimos no imponibles razonables y que se actualicen automáticamente con algún índice”, considera Piacentini. También estima necesario eliminar los impuestos a la renta financiera, los regímenes de retenciones y percepciones, los derechos de exportación sobre productos y exportación de servicios. Asimismo, y para incentivar el empleo en blanco, analiza que hay que reducir las cargas patronales sobre el empleo y que las cuotas sindicales deben tener un techo, sugiere la especialista. A continuación, las principales consideraciones sobre el tema tributario en el dialogo mantenido con Ámbito.

Periodista: Dada la actual coyuntura y que numerosas pymes y comercios enfrentan dificultades económicas, ¿cuáles impuestos sería deseable suspender temporariamente?

Elisabet Piacentini: Sería bueno que se analice la posibilidad de exclusión del impuesto al débito y crédito bancario, para sujetos del régimen simplificado y para empresas con Certificado MIPYME y suspender las retenciones Sicreb.

P.: En el mismo sentido, y con la intención de ampliar la base tributaria, ¿Que impuestos habría que cobrarle a las pymes y pequeños comercios para evitar la evasión?

E.P.: Reinstaurar un sistema de devolución de IVA por compra con tarjeta de débito, tarjetas de compra o consumo, etc. (con topes máximos). Incentiva al consumo con tarjeta de débito y obliga a facturar. No más impuestos a las pymes, no lo resisten.

P.: El Gobierno avanza en una reforma tributaria y su aspiración es que queden muy pocos impuestos. ¿Cuáles y cuantos son los tributos que deberían quedar? ¿Con qué características? ¿Con qué tasas?

E.P.: Deben quedar aquellos tributos que realmente recauden a las grandes ganancias y a los grandes patrimonios, incentivando a las pymes en sus inicios, que generan puestos de trabajo. El impuesto a las Ganancias debe tener mínimos no imponibles razonables y que se actualicen automáticamente con algún índice, es desgastante sacar resoluciones aumentando y modificando los montos. La tasa de la persona humana llega al 35% en su tramo más alto, debe bajarse al 30% (en las sociedades ahora es el 30%)

El impuesto a los bienes personales, debería ser sobre el patrimonio, descontando créditos de la persona humana.

Respecto al IVA hay que ir a una revisión integral de los topes definidos en la ley y su reglamentación (por ej.: alquileres el tope es $1500, arriba de eso se paga IVA, quedo desactualizado totalmente, automóviles, el tope no permite tomar el IVA por más de $ 20.000 de valor de compra de un auto. Anticipos Impuesto a las ganancias: para sociedades, el primero anticipo es del 25% del impuesto determinado, es distorsivo adelantar tanto impuesto.

P.: En línea con la anterior pregunta ¿cuáles son los impuestos que el Estado debe mantener y cuáles eliminar?

E.P: Debe eliminar el impuesto a la renta financiera, es de difícil y complicado cálculo y recauda muy poco, ya que las sociedades pagan sobre toda la renta que ganan y esta abarcado el pago a rentas financieras.

Debe eliminar los regímenes de retenciones y percepciones, que generan saldos a favor (en Uruguay, por ejemplo, no existe ningún régimen de retención).

Debe eliminar los derechos de exportación sobre productos y exportación de servicios: desestimulan, sobre todo a las pymes.

Debería quedar el IVA, el impuesto a las ganancias a empresas y personas. También impuestos internos.

P.: ¿Qué debería hacer el Estado para simplificar el sistema?

E.P.: Antes de crear un nuevo impuesto, régimen, retención o resolución, debe darle tiempo de discusión, estudiar el impacto que produce, y hacer consultas interdisciplinarias con los colegios profesionales que son quienes trabajan para la Recaudación y conocen el día a día y el fracaso de las resoluciones y la parálisis que producen algunas, así como los tiempos improductivos a empresas y profesional

Se debería permitir la deducción de donaciones que los contribuyentes realicen al Estado a raíz de la crisis generada por el Covid-19, sin limitaciones, hoy en día la restricción a deducir donaciones es muy estricta y está sujeta a topes. Eliminar Tasas como el Ieric y otras que solo genera burocracia, como el sellado de contratos y alquileres.

P.: ¿Qué se debería hacer para aligerar el peso de los tributos sobre la actividad productiva?

E.P.: Reducir las cargas patronales sobre el empleo, no permitir recaudaciones de sindicatos que implican casi el 3% de los sueldos pagados a fondos sindicales que no se publican en forma transparente: ¿para que se usan o para que capacitaciones a los empleados se aplican? Tampoco son transparentes los aportes a seguros que obligan los sindicatos a los empleadores, no se publican sus balances y la utilización de esos fondos.

Revisar de manera integral todos los topes y deducciones, fijar valores actuales y establecer una unidad de medida para su actualización.

Además, en cuento a la Ley pyme, hay que restaurar el beneficio pyme por compra de bienes de capital y maquinarias, que venció y no se renovó.

P.: ¿Se deberían eliminar impuestos para incentivar el blanqueo laboral?

E.P.: Sí, además, las obras sociales ponen algunos topes mínimos para aportes de obra social, lo que recae en altos costos para el trabajo a tiempo parcial, para pasantes.

Las cuotas sindicales deben tener un techo, cobran en forma abusiva.

Para el primer puesto de trabajo otorgado, debe haber un muy buen incentivo. Eso hará pensar en poder tomar un empleado, que ahora muchos emprendedores no se lo permiten por el temor a los costos.

P.: ¿Qué se debe hacer con los autónomos?

E.P.: En el caso de Autónomos: Suspender por 24 meses el ingreso de la categoría A que abonan los trabajadores autónomos jubilados que reingresan a la actividad. Redefinir la Base Imponible en el caso de Trabajadores Autónomos. Fijar mayor cantidad de Tablas que garanticen un mayor aporte para los sujetos con mayores ingresos. Mantener actualizados los valores de las tablas y no las categorías: El tramo de $ 25.000 anual por sobre el cual se paga más aporte autónomo, quedo ridículo.

P.: ¿Es posible que Argentina pueda contar como máximo de solo 10 impuestos?

E.P.: Sí, hay países que tiene 5 impuestos y funcionan muy bien. Se debe consensuar y estudiar con expertos profesionales

P: ¿Qué se debe hacer con los impuestos provinciales y municipales?

E.P.: Prohibir a las provincias que pongan regímenes de retenciones discrecionales, y que aumentan al 5% los ingresos brutos, debe haber devolución inmediata de saldos a favor. Las provincias exigen que se les pague ingresos brutos por la mera entrega en la provincia, eso no es sustento territorial.