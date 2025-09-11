La Legislatura porteña tras la sanción de una moratoria amplia Por Ricardo H. Ferraro







Una medida que los contribuyentes porteños están esperando desde comienzo de año y que, pese al retraso en su tratamiento, será bienvenida

La moratoria que debate la Legislatura fue enviada por el Ejecutivo porteño a principio de este año

Este jueves la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispone a sesionar en torno a un régimen de regularización de deudas tributarias, con amplios plazos y beneficios. Si bien el proyecto fue impulsado por el Gobierno citadino a principios de este año, los legisladores recién acordaron su tratamiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con relación al proyecto original una de las variantes es que se podrán incorporar las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2025, cuando antes se consignaba 31/12/24. No obstante la fecha de corte definitiva surgirá del debate legislativo.

Es una moratoria en todas sus características porque a las facilidades previstas (originalmente hasta 48) para el pago en cuotas prevé una serie de beneficios y es amplia en sus alcances.

Comprende a los contribuyentes o responsables de los tributos cuya aplicación, percepción y/o fiscalización está a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).

La adhesión al régimen moratorio conlleva a la condonación de los recargos, multas formales y materiales y demás sanciones por infracciones cometidas y hasta el 100% de los intereses resarcitorios y/o punitorios, según el proyecto original. Todo ello, de acuerdo a las condiciones y requisitos que se dispongan.

La reglamentación del mismo quedará en manos de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).