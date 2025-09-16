SEGURIDAD SOCIAL







Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional.

RIESGOS DEL TRABAJO

Actualización de multas

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, por Resolución 39/25 (B.O. 8/9/25), adecuó y actualizó el indicador para el cálculo de las multas con las cuales serán sancionados los Empleadores Autoasegurados, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) y las compañías de seguros de retiro por el incumplimiento a las obligaciones.

Se estableció en $ 70.460,98 el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del art. 15 del Decreto 1.694/09, de conformidad con lo dispuesto en la Res. 298/25ANSES), aplicable desde setiembre 2025.

