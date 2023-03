Nueva cita PRO: alcaldes exigen definición nacional para mantener poder local

La puja nacional interna, y su consecuente enfrentamiento a nivel provincial, tiene a los jefes comunales atados a una indefinición que, puertas para adentro, aseguran “nos termina perjudicando a todos”. El mensaje es claro: “Si no hay acuerdo, los intendentes somos los mejores candidatos para conservar los distritos”, le dice Ámbito uno de los alcaldes que dirá presente el jueves en el municipio del norte.

La distancia existente entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del PRO, Patricia Bullrich, es grande. Y por estas horas todos aquellos que meses atrás afirmaban que no habría necesidad de una interna cambiaron de opinión. La Provincia, claro, tiene su correlato. Santilli y Ritondo, como los dos mejores posicionados, no dan tregua en la contienda electoral y los jefes comunales se sienten cada vez más presos de las diferencias.

Es por eso que durante el tercer encuentro presencial del año, lo que se pondrá en juego será una nueva discusión por ver cuál es la estrategia que se terminará de imponer. Si será la “Y”, que pretenden desde la corriente del dirigente porteño, o será la que impulsa el ritondismo ahora cada vez más referenciado en Bullrich: abrir internas en todos los distritos.

Desde el sector del exministro de Seguridad bonaerense vienen realizando una fuerte recorrida por el interior de PBA, donde se sienten más fuertes. Por su parte, Santilli cuenta con el poder que le da cercanía del Conurbano con CABA como modelo de gestión.

“Quien va a terminar definiendo todo es Mauricio (Macri), pero los intendentes están apurados en que no les cuelen internas porque sienten que van a perder poder”, asegura en diálogo con este diario un legislador bonaerense cercano a María Eugenia Vidal.

Los intendentes quieren evitar que se abra una discusión interna en distritos donde son gobierno. Sostienen que, de esa manera, podría generarse un conflicto territorial que podría desembocar en hacer crecer a los socios del radicalismo o que, incluso, podría ponerlos en peligro ante la oferta del FdT.

Lo cierto es que desde el espacio de Ritondo no quieren dar el brazo a torcer y cada vez son más las terminales que abre en los distintos puntos de la Provincia con el fin de tener competencia en todos los distritos. Pese a que desde adentro aseguran que no habrá una resolución este jueves, el hecho de que se lleve adelante en Vicente López no es casualidad. Es que justamente Jorge Macri es uno de los apuntados para poder encontrar un punto de unión entre ambas partes.