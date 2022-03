Día Mundial del Agua: cómo contribuir a la democratización del mayor de los recursos

Cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, comenzó su gestión, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, contaba con un relevamiento en el cuál 8 millones de argentinos y argentinas no tenían acceso al agua; 20 millones que no tenían cloacas. El déficit también se encontraba en plantas de tratamiento que no funcionaban, y en la falta de líquidos cloacales tratados.