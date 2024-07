Asoma Federico Sturzenegger: Luis Caputo, un paso al costado

Sturzenegger-Caputo desde el 24 de abril 2018 hasta el 4 de septiembre 2018, vendieron u$s 19.997 millones (Datos del informe mensual MULC (2018), u$s 5.000 más de los que necesitan hoy para dolarizar en 130 días.

Más allá que todos podemos dar opiniones, lo que no se puede es, tener una “realidad propia”. Y la evidencia se impuso una vez más, por sobre los deseos, el marketing y el blindaje mediático Macrista. Entonces las acciones argentinas se destruyeron en Wall Street, cayeron los bonos y el riesgo país subió desviándose del trazo del promedio de los países de la región, exceptuando Venezuela. Las acciones argentinas que cotizaban en Nueva York, mostraban caídas de entre 20 a 35% con respecto a noviembre 2017, mientras que los bonos argentinos cayeron entre 8 y 17 dólares, alcanzando el bono Caputo a 100 años un mínimo de 85,75 centavos por dólar. El gobierno del presidente Macri enfrentaba una crisis de confianza, no se trataba de una turbulencia. Era una fuga de activos argentinos.

Se cometieron todos los errores posibles. El BCRA, de Sturzenegger obsesionado por la inflación o la baratería de la bicicleta,ancló el tipo de cambio como lo hizo Caputo en estos últimos 6 meses, aumentando las expectativas de devaluación futura. Previsiblemente los inversores estaban desprendiéndose de sus Lebacs para emigrar a dólares. Ahora mismo quieren salir, después de haber ganado fortunas en pesos y consolidarse en dólares, pero los dólares no estan.

Desde esta columna hemos venido insistiendo sobre la fragilidad social y cambiaria que proyecta la política económica de la administración Milei. Una política monetaria de fijación de tasa de interés negativa en términos inflacionarios y super positiva en dólares, con control de base, combinada con una estrategia recesiva antiinflacionaria, más temprano que tarde iba a quedar desdibujada.

La política de crawling peg (2%) mensual, en nada difirió de la libre flotación cambiaria de Sturzenegger 2015-2018 que se basó en la falsa creencia que “planchar el dólar”, además de hacer “carry trade” le permitiría asegurar la estabilidad macroeconómica detrás de un fogonazo inflacionario que se comió la devaluación del 118%. En el caso de Sturzenegger peor, lo hacía con déficit gemelos, expansión monetaria y esterilización costosísima.

Los inversores y financistas se percatan de la vulnerabilidad cambiaria del crawling peg al 2% mensual, y huelen cuando deben tomar las ganancias de los pases a un día, que empezaron al 100% nominal (TEA 174%) y salir. La cordialidad que aparentemente generaba el presidente ya no luce tan útil y los industriosos argumentos del BCRA no bastaron, para Bausili como tampoco le habían alcanzado al inveterado Sturzenegger. Sturzenegger-Caputo cambia el collar, pero el perro es el mismo.

Las precarias condiciones que pendían de alfileres, explican el fin de la “luna de miel”. La temporada de “recitales del Rockstar” ha llegado a su fin, el gobierno de Milei no ha sabido aprovechar la confianza y la paciencia dispensadas por los mercados.

Los mercados no están dispuestos a circunscribirse a la motosierra y la licuadora para siempre. El inconsistente programa económico vigente, requiere ser cambiado por un plan que lleve la inflación anual a un digito. Para seguir escuchando a Caputo y Bausili, quieren saber cómo conseguirán los 15 mil millones de dólares que necesita este esperpento de seis meses de gestación. El nivel de impericia con que se realizó todo, tiene el sello de origen de la experiencia Macrista de Sturzenegger-Caputo.

Con Sturzenegger y Caputo era probable que el “mejor equipo de los últimos 50 años” decidiera sobreactuar, y aplicar extravagantes aumentos de tarifas. Lo próximo es, como 2018, van a combinar subas de tasa de interés, obligando a los bancos a aceptar con garantía del Tesoro, medidas opacas e inadecuadas que no van a disipar la inverosímil incertidumbre autoinfligida.

Como en aquel día de mayo 2018 que vencían $ 647 mil millones en Lebacs (unos u$s 35 mil millones) puede agravarse el panorama. Hoy también es necesario realizar cambios en el gabinete. En este contexto, con pérdida de confianza de los mercados y presiones del FMI, tendrán que ajustar más el déficit fiscal, luego deberán levantar el cepo y quitar el impuesto Pais, procurando mantener un peso más devaluado, no más apreciado como prometió Caputo en estos días.

Ahora sí, se viene una tasa de interés real positiva para generar una recesión que intentará evitar el traslado de la suba del dólar a precios. Así se puede esperar un bajísimo nivel de crecimiento económico, no hay que ser adivino. Estamos en stagflation, pero vamos a profundizarla, entonces el ajuste fiscal deberá ser mayor, súmele más desempleo y caída de salario.

DESDE AHORA: ATENTOS

Estemos atentos a las CDS (Credit Default Swap)-apuestas contra los títulos argentinos, previendo y apostando a un nuevo default en algún momento. El CDS abre el negocio del incumplimiento, al erosionarse la base de los préstamos, donde se benefician extraordinariamente quienes apuestan contra el país.

El resultado histórico de la chifladura de quienes hoy manejan la economía, fue un stock de LEBAC récord que llegó a alcanzar $1.3 billones (u$s 85.526 millones, al tipo de cambio vigente entonces). De pronto los inversores empezaron a desarmar sus posiciones en Lebacs. En 2024 desarme de Leliq, marchando a “pases a un día” y otras extravagancias, así comienza a incrementarse la deuda y la demanda de divisas.

Era demasiado Hollywoodense para parecer viable. La política de reducción brutal del déficit fiscal, y el manejo de una tasa de inflación sandunguera, ni sus ídolos la sostienen.

En el marco teórico elegido por Milei-Caputo, funciona con libre flotación basada en la creencia que un tipo de cambio flotante contribuye a la corrección de los desbalances macroeconómicos, cuando el tipo de cambio flotante es el resultado de las políticas fiscal y monetaria que se aplican bien. Entonces, el supuestamente controlado déficit fiscal y una política de alta tasa de interés real, tiene que acompañar el desarme del cepo cambiario. El resultado, si no lo hacen, es una formidable desaceleración de las liquidaciones de exportaciones y creciente demanda de dólares alternativos.

LA HISTORIA DE LA PAVURA DE LOS MACRI BOYS

El Tesoro vendió u$s 2.200 millones desde el Banco Nación en 15 días de mayo 2018, informó un ajuste fiscal de 20.000 millones de pesos, y arregló una colocación de bonos en pesos por u$s 3.000 millones a 5 y 8 años al 20% y 21% con el propósito de enviar un mensaje de que aún tenía acceso al mercado de deuda voluntario. Hoy parecen cifras y recursos de los Estados Unidos de Norte América.

Aún estamos pagando los costos, paradójicamente de los mismos administradores que generaron la tragedia. Pero había una diferencia, contaron con una extravagante progresión del préstamo y desembolsos, que extendían el monto original del préstamo del FMI, hasta u$s 57.100 millones. Le adelantaban a 2018 y 2019 los desembolsos previstos para 2020 y 2021. Unos u$s 19.000 millones. En lo que restaba de 2018, en lugar de u$s 6.000 millones, ingresarían 13.400 millones, en 2019 en vez de u$s 11.400 millones, integrarían 22.800 millones. Fue Disneylandia, un mágico mundo de colores.

Milei, “a usted ni un dólar” le dijeron, junto a Caputo, desde el primer día en DC.

La suerte de Milei, no ha sido la de Macri con los mismos economistas. Figúrese que el adelanto de desembolsos del FMI a Macri en mayo 2018 le dejaba totalmente cubiertas las necesidades financieras del Tesoro hasta diciembre de 2019.

Aun logrando el objetivo, el problema de esta dura política monetaria, es que provocará daños colaterales de magnitud. Hasta el momento, no les importa un rábano. Pero el estrujón monetario y la escasez de pesos, y el alza la tasa de interés darán lugar a una violentísima caída del crédito, que fortalecerá la ya insufrible recesión.

No se sabe porque pensaban en pedir más prestamos, ignorando que para alcanzar niveles de endeudamiento compatibles con una calificación del FMI de “deuda sostenible” para un país emergente-menor al 70% del PBI, aunque es mayor-en 2025, se requerirá un superávit primario de 1 o 2 puntos del PBI. Imagínese, con supuestos más exigentes, con menor crecimiento y devaluación profunda, se requerirá un superávit primario de 5% del PBI para hacer sostenible la ratio deuda / PBI.

Es cierto que hoy, la situación del empresariado no es la de 2018, tiene colchón para perder, pero no un somier, van a terminar asfixiando al sector privado, profundizando la recesión, con el consecuente acrecentamiento de la conflictividad social. Un juego muy peligroso, la gente de a pie ya empezó a fatigarse. Con recesión se hace más difícil el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI, y la caída de la recaudación compromete la meta de equilibrio.

El austericidio fiscal y el estrujón monetario anuncia una mayor caída del PBI según el FMI, pero pueden quedarse muy cortos con (-3.5%). En ese contexto se revisará después de la devaluación, la perspectiva a la baja de crecimiento 2024 y 2025. Para 2024 con un dólar de $ 1.500 se puede proyectar una caída del PBI de (-7%) que dejaría un arrastre estadístico negativo para 2025 del orden de (-2%). Una calamidad.

Los signos de agotamiento de la población se harán más y más evidentes. La alegría del Luna Park, puede convertirse en un festival de “blue”. El Acuerdo de Macri-Sturzenegger-Caputo-Dujovne con el FMI, nació destinado al incumplimiento.

LLA-PRO la nueva franquicia anti peronista que aunó más de 50% en el balotaje, con neoliberales y libertarios, más los opuestos híbridos de la UCR, que dice combinar una superioridad moral con una conducta amoral e irrespetuosa, presenta una desinhibición social pública y una agresión sin precedentes. Les va a costar caro hacerse los locos.

Si comienza el raid, pueden ser seis meses de crisis financiera y cambiaria ininterrumpidos, que, con mayor ajuste fiscal, serán insoportables.

La historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, lo que sucede es que a veces, como plantea Slavoj iek, la farsa puede ser, incluso, más terrorífica que la tragedia original. El FMI conoce a los actores, para aumentar la transparencia y evitar las avivadas en 2018 tuvo que eyectar a Caputo del BCRA.

En una crisis cambiaria promedio, a finales de agosto, la moneda se devaluó 15% en un día. A la vez que se dispararon los Credit Default Swap (CDS) o seguros contra default. Con la suba del riesgo país, Argentina se ubicó entre los más países más riesgosos para inversores, como ahora mismo que ya superó los 1.500 basis points. Los títulos de los bancos argentinos en Wall Street en 2018 se desplomaron por temor a un nuevo corralito. Hoy existen rumores, hasta en las redes. En 2018, la agencia Moody´s cuestionóel aumento de la tasa al 60 %, provocando incertidumbre financiera y temores a la insolvencia de pagos, desplomándose, en un día, más de 19 % de las acciones argentinas.

La crisis cambiaria desatada provocó cacerolazos en diferentes puntos de Argentina, en protesta por las medidas económicas del gobierno. Hubo manifestaciones en diversos barrios de CABA, al igual que en partidos del Gran Buenos Aires. Al mismo tiempo, se registraron saqueos en Mendoza, Chubut y Jujuy; el desplome del peso argentino tuvo implicancias internacionales arrastrando a otras monedas. Luis Caputo “renunciaba” al BCRA, el 25 de septiembre de 2018. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros