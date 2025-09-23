Auxilio de Donald Trump a Javier Milei: déjà vu de los paquetes de asistencia financiera de EEUU a Argentina

Este artículo ofrece un análisis crítico del reciente anuncio de asistencia financiera entre el gobierno argentino, liderado por Javier Milei, y los Estados Unidos de Norteamérica.

Al contrastar este acuerdo con el paquete de asistencia financiera de 2000 implementado por José Luis Machinea durante el gobierno de Fernando de la Rúa, este artículo demuestra que dichas estrategias de financiamiento externo no solo fracasaron en sus objetivos, sino que también agravaron las crisis económicas y políticas subsiguientes. Este breve articulo está basado en evidencia empírica, documentos técnicos e investigación, concluye que estas políticas recurrentes prolongan las crisis económicas en lugar de resolverlas. En lugar de ofrecer soluciones, reflejan una incapacidad estructural para generar políticas de desarrollo soberanas y sostenibles.

El reciente anuncio de un nuevo acuerdo de crédito entre el gobierno de Javier Milei y los Estados Unidos de Norteamérica, evoca una fuerte sensación de déjà vu. Este anuncio se asemeja mucho al de diciembre de 2000, cuando el presidente Fernando de la Rúa anunció un “paquete de asistencia financiera” que supuestamente marcaría el comienzo de la recuperación económica de Argentina. Un año después, el país no solo no había crecido, sino que se encontraba en un estado de colapso social y económico generalizado.

Este artículo no es solo un ejercicio de memoria. Es una advertencia documentada: la historia económica reciente de Argentina está plagada de intentos de estabilización a corto plazo respaldados por ayuda externa, y todos, sin excepción, han fracasado. Este fracaso no es accidental, sino sistemático. Basado en pura investigación doctoral y análisis exhaustivo de documentos técnicos relacionados con el paquete de asistencia financiera de Machinea, podemos afirmar que estas estrategias agravan las crisis que pretenden prevenir. Este el segundo intento en 2025-el primero fue hace solo cinco meses -calificación del FMI por U$S20.000 millones-. Hoy en un contexto global más hostil, con mayores niveles de deuda, menor capital político y un gobierno más guiado por la improvisación que por el análisis, repetir la estrategia es aún más arriesgado. Este artículo busca comprender por qué ocurre esto, cómo sucede y a dónde conduce.

Paralelismos históricos: 2000 y abril 2025

El plan de rescate financiero de 2000 alcanzó casi los 31 mil millones de dólares, combinando apoyo multilateral y financiación local. A pesar de su magnitud, no logró recuperar la confianza de los inversores ni estabilizar el perfil de riesgo de Argentina. En 2025, con la deuda externa en niveles récord y los indicadores de riesgo peores que en 2000, el gobierno de Milei reintroduce el mismo modelo, endeudarse más, para ganar tiempo.

La lógica macroeconómica es la misma, abordar una crisis de liquidez, apostar por el optimismo de los inversores y forzar reformas estructurales bajo las condiciones del FMI. En 2000, esta estrategia generó un círculo vicioso de deterioro político y fragilidad institucional. Hoy, todos los indicadores son peores, y el equipo económico luce desacreditado.

El error fundamental de los planes de rescate

Los planes de rescate se basan en una falacia fundamental, que las inyecciones de liquidez a corto plazo pueden solucionar problemas de solvencia a largo plazo. Estos acuerdos financieros suelen ignorar las limitaciones políticas, la resistencia social y las debilidades institucionales. Tanto en 2000 como ya vimos en abril de 2025, dentro del marco teórico elegido por el presidente, las reformas del Consenso de Washington se posponen, la credibilidad se erosiona y el optimismo inicial del lunes, va a desaparecer rápidamente.

Al posponer las decisiones que empiezan a exigir los prestatarios y depender de la validación externa, los gobiernos pierden autonomía y profundizan su dependencia. En lugar de crear sendas de crecimiento sostenibles, generan ciclos de fragilidad financiera, desconfianza próxima del mercado y eventual colapso.

Optimismo alucinado y calendario electoral

Tanto en 2000 como en 2025, estas políticas coinciden con el calendario de elecciones de mitad de mandato. En 2001, el gobierno de De la Rúa perdió las elecciones legislativas. Dos meses después, no habiendo otra opción, la congelación de los depósitos bancarios provocó protestas masivas y el colapso del gobierno.

El gobierno actual enfrenta riesgos similares: aislamiento político, promesas incumplidas e inestabilidad social. Los gobiernos recurren a los planes de rescate para llegar a las elecciones-también sucedió con Macri 2018-2019. Esta táctica prolonga la crisis sin resolverla. Mientras tanto, el mercado evalúa el riesgo, al principio con euforia optimista y luego con realismo, mostrando una respuesta de euforia durante los anuncios y luego, expresando un alto grado de escepticismo sobre la recuperación a largo plazo.

Conclusión

Todos intentaron solucionar los problemas de confianza con dólares extranjeros. El resultado siempre fue el mismo, un remedio temporal con fecha de caducidad. En 2000, este mecanismo mantuvo al gobierno en el poder hasta las elecciones de medio término. Tras la derrota, Argentina colapsó. En 2025, volvemos a aplicar la misma fórmula de abril por segunda vez en cinco meses, con menos margen de maniobra, menor legitimidad y mayor exposición. Este nuevo mecanismo financiero no resuelve nada. Solo gestiona la espera. Y esa espera tiene un límite.

Doctor en Ciencia Política, en YouTube: @DrPabloTigani, en X: @pablotigani