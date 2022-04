Bitcoin Vs. Ethereum: ¿cuál tiene más futuro?

Bitcoin marcó una nueva forma radicalmente nueva de manejar el dinero fuera del control gubernamental. Se lanzó en 2009 con la idea de prometer una moneda asegurada sin ninguna autoridad central, de manera totalmente descentralizada.

Revolucionó el sistema financiero y, aunque no es un medio de pago o depósito de valor formalmente reconocido, millones de personas lo utilizan como tal.

La tecnología de cadena de bloques (blockchain) de Bitcoin fue lo verdaderamente revolucionario.

Ethereum, por su parte, aprovechó esta tecnología de cadena de bloques para impulsar aplicaciones y contratos financieros descentralizados.

Se lanzó en 2015 y se convirtió en la plataforma descentralizada más grande del mundo, permitiendo la implementación de contratos inteligentes y aplicaciones, sin la intervención de terceros.

Para funcionar, estos programas necesitan Ether, la criptomoneda nativa de la red Ethereum. Ether es como la nafta necesaria para ejecutar comandos en la plataforma Ethereum y los desarrolladores lo utilizan para crear y programar aplicaciones.

Diferencias

Las redes Bitcoin y Ethereum son diferentes en cuanto a su esencia, naturaleza y funciones.

Bitcoin se creó como una alternativa a las monedas nacionales y, por lo tanto, quiere cumplir el rol de medio de intercambio y reserva de valor. Su blockchain solo permite enviar y recibir transacciones.

Ethereum, en cambio, nació como una plataforma que encuentra aplicación en numerosas áreas, como finanzas descentralizadas (DeFi), contratos inteligentes y tokens no fungibles (NFTs). También se utiliza como moneda digital para realizar pagos o como reserva de valor.

A diferencia del Bitcoin, la oferta de Ether no está limitada, sino que se emiten 18 millones de unidades al año.

Tanto Bitcoin como Ethereum utilizan actualmente un protocolo de consenso denominado Proof of Work, que consiste en resolver problemas criptográficos (ecuaciones matemáticas) mediante un fuerte gasto energético y computacional.

Pero Ethereum se actualizará (Eth 2.0) y pasará a un sistema diferente llamado Proof of Stake, que aportará mayor seguridad y escalabilidad, y no requerirá de semejante gasto energético.

Duelo de precios

Bitcoin y Ether son las dos criptomonedas principales, que hoy en día tienen una valuación de mercado de USD 880.000M y USD 405.000M, respectivamente.

Dentro del total de activos del mundo cripto, Bitcoin representa el 42% y Ether el 19%. Se mueven con una correlación casi perfecta, pero en los últimos dos años Ether ha tomado ventaja.

Veamos dos gráficos a continuación, que son muy interesantes:

boggianooiooo.png

- Gráfico 1 (línea azul) - precio del Bitcoin desde 2020 :

Bitcoin ha crecido de manera fenomenal, pasando de los USD 9.000 a los USD 46.500. La adopción y confianza han sido el gran catalizador, sumado a la gran expansión monetaria de parte de los bancos centrales. Como es sabido, Bitcoin es la madre del mundo cripto y es quien “marca el camino”.

- Gráfico 2 (línea naranja) - relación Ether / Bitcoin desde 2020 :

Prestá atención a este gráfico. Representa la relación entre el precio de Ether y Bitcoin. Si la relación sube, significa que a Ether le está yendo mejor que a Bitcoin, y viceversa.

Comparando ambos gráficos, se puede observar que cuando el Bitcoin (línea azul) sube, la relación Ether / Bitcoin (línea naranja), también suele subir. Y viceversa.

Esto quiere decir, resumidamente, que cuando Bitcoin sube, Ether suele subir más. Y que cuando Bitcoin baja, Ethereum suele bajar más.

Por eso, las probabilidades de que a Ether le vaya mejor que a Bitcoin son altas, siempre y cuando el mundo cripto siga desarrollándose y consolidándose.

Ethereum cumple inmensas funciones comerciales y su valor derivará de su utilidad, más allá de que también se utilice como reserva de valor. Bitcoin, por su parte, dependerá de su adopción y uso como reserva de valor, únicamente.

Resta ver cómo se comportará el mundo cripto en este entorno inflacionario y de suba de tasas en camino, ya que no dejan de ser activos de riesgo. Sin dudas, será un gran desafío.

Por último, vale aclarar lo siguiente: la tecnología blockchain es una enorme innovación, sin lugar a dudas. Pero eso es válido con el Bitcoin a u$s 500.000, a u$s 45.000 o a u$s 15.000. No varía la bondad de la innovación por el precio del Bitcoin. La tecnología perdurará ya que es totalmente vanguardista.

Comprar Bitcoin o Ether y aferrarse sin ningún tipo de plan de contingencia, por si el trade no sale como lo previsto, es un error. Más allá de lo increíble y revolucionario que son ambos proyectos, cualquier inversor debería tener una estrategia de salida, para cortar las pérdidas y no sufrir de más.

Para terminar, te quiero invitar a descargarte gratis un informe que preparé con 7 acciones de empresas relacionadas a las criptomonedas con gran proyección, si el mundo cripto sigue consolidándose. Creo que te va a servir muchísimo, no tiene desperdicio. Lo podés descargar en este link: Carta Financiera - criptomonedas.